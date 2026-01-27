2026年は「オルカンとS&P500」以外にも妙味アリ…新NISAに最適な「投資信託」ベスト10

【前編記事】『「新NISAはオルカン買っておけば大丈夫」が通用しない時代に突入…エコノミストが《ドル覇権衰退》を予言』より続く。

資産を目減りさせないために

資産を目減りさせないために、いったい何に投資したらいいのだろうか。アモーヴァ・アセットマネジメント（旧日興アセットマネジメント）の今福啓之氏が'26年の投資のヒントを示唆する。

「すでにNISAで全世界株やS＆P500を持っている人は、下手に売るよりも継続して持っていてもいいでしょう。しかし、今年は新たな資金を別の投資先に割り振ってもいいと思います。ただ、ファンドをいくつも持っていると、いくら分散効果があると言っても、値動きに気を取られて精神衛生上よくありません。投資初心者の人は、国内外の株式、債券、リートなどに分散投資するバランスファンド1本で資産管理をするのも選択肢です」

こうしたファンドには「eMAXIS Slimバランス（8資産均等型）」などがある。同商品は手数料も安く、つみたて投資も可能だ。

「見方を変えて、配当金に注目するのもいいでしょう。たとえば、S＆P500に含まれる500社の中で、25年以上続けて増配している銘柄を抽出したS＆P500配当貴族指数というものがあります。さきほど挙げたM7は成長を重視するため、どちらかと言えば配当が少ない企業が多い。一方、こちらの指数に採用されているのは、安定して収益を上げている歴史のある企業が多く、たとえばコカ・コーラやP＆Gといった銘柄が含まれます。こういった銘柄の割合が小さいS＆P500や全世界株と合わせて保有するのは、いい組み合わせだと思います」（今福氏）

同指数に連動する投信「野村インデックスファンド・米国株式配当貴族」はつみたて投資枠で購入できる。

スタグフレーション突入に備えよ

ファイナンシャルプランナーの横川由理氏は、配当を受け取れる上場投資信託（ETF）を挙げた。

「NISAが始まってから投資を始めた人の多くは、長期にわたる本格的な低迷相場を経験していません。コロナショックや短期的な下落はありましたが、いずれも株価の回復は非常に早かった。その記憶だけで、『株は持ち続ければ大丈夫』と思ってしまうのは、やや危ういと思います。

そこで私が現在、重視しているのは、定期的な収入を生む資産です。NISAの成長投資枠で、『NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型ETF』を購入しています。年4回配当を非課税で受け取れて、生活の中でインフレ対策として使える『現金収入』になっています」

マーケットアナリストの豊島逸夫氏も、世界経済の先行きには悲観的だ。資産を防衛するには金しかないのではないかと話す。

「トランプ政権はFRBのパウエル議長の刑事訴追を示唆するなど、思い通りに利下げをしないFRBを敵視しています。パウエル議長の任期は今年5月に切れますが、後任に名前が挙がる候補はいずれも利下げを志向するハト派です。利下げは失業率の低下には効果がありますが、一方でインフレが悪化しやすい。

最悪のシナリオは、米経済がインフレと不景気が同時に進行するスタグフレーションに陥ることです。現状のトランプ大統領の経済政策は、こうしたシナリオが絵空事ではないことを示している。私は今年11月の中間選挙を挟んで米国経済は厳しい局面に落ち込むと見ています。

そんな中で、資産を守るには現金か金投資にならざるを得ない。しかし、現金はインフレが進めば目減りします。だからといって、金に投資したところで、『長期的な備えとして万能』と考えるのは早計です。一定程度持っていれば、損失の一部を補塡できるかもしれないという程度に考えるべきでしょう」

世界は激動の時代に突入した。資産を守るには投資戦略を見直す必要があるようだ。

「週刊現代」2026年1月5日号より

