那覇・牧志公設市場は中国語が飛び交うエンタメ施設に……地元民とインバウンド客の共存を見せる日本最南端の「道の駅いとまん」

前編『【ルポ】「伊勢エビはもう飽きた」「BBQで近隣住民が通報する騒ぎに」……沖縄・糸満市にひそかにできた中国人富裕層が住む「別世界」を歩く』より続く

中国語が飛び交う市場

色鮮やかな伊勢海老から金目鯛、ソフトボールほどもある巨大な夜光貝、そして檻の中で蠢くヤシガニ――。

那覇市の中心部、国際通りからほど近くに位置する「第一牧志公設市場」。戦後の闇市に端を発し、長らく「沖縄県民の台所」として親しまれてきたこの場所は今、外国人観光客によって熱気に包まれている。

１階のフロアには新鮮な海鮮や精肉などを取り扱う小売店がひしめき、中国語の値段表示が目をひく。小売り店で働く若いバイトの女性たちは、主に中国出身者だ。

那覇市役所なはまち振興課の担当者はこう説明する。

「セミエビがだいたい8000円前後。ヤシガニも売っている店が多いですね。人生で一度もセミエビやヤシガニを食べたことがないので味はちょっと分かりません。物珍しさがあるから売れているんだと思います（笑）」

同市場は2023年３月にリニューアルオープン。まだ仮設だった2019年の頃から徐々に外国人観光客が増えてきたそうだ。

「中国の店員の方が多いのは確かですが、インバウンド需要を狙ってリニューアルした訳ではないです。過去に目視で市場調査を行ない、2019年は30％、2023年は22％が外国人観光客という割合です」（同前）

地元民が足を踏み入れる理由はない

公設市場の名物システムに「持ち上げ」というものがある。１階の店舗で買った魚介や肉を、２階の食堂に持ち込んで調理してもらう仕組みで、調理代は１人あたり３品まで550円。

かつては祝い事の際に地元客が刺身を舟盛りにして宴会をする姿が見られたが、今は外国人観光客が大半を占める。２階の飲食店には日本人観光客が集まり、高額な持ち上げは外国人という流れが出来ている。

「やはり日本の方よりも、外国の方のほうが量を買われているのは確かです。個人的な感覚からすると、地元の方が普段使いするのは難しいかもしれません」（同前）

鮮魚の値段は時価。その日、その店によって値段が変わる。円安の追い風もあり、彼らにとって数千円、時に数万円の海鮮ランチは「安いエンターテインメント」かもしれない。

しかし、日常の食材を買い求める地元民にとっては、もはや足を踏み入れる理由のない場所となってしまった。市場に駐車場を設けていないこともあり、地元民はほとんど見かけない。周りの商店街の主人に聞いても、「まったく行ってない」とはっきりと答える。

「インバウンド向けではない」と市側は強調するが、実態は完全に観光客向けのアミューズメント施設と化している。東京の築地や大阪の黒門市場のように、「公設市場」もまた価格高騰により、地元民からそっぽを向かれたようだ。

まさに「食の戦場」

地元民とインバウンド需要の共存はやはり難しいのかーー。その答えの一つが、前編で紹介した、中国系住民が増えている、あの糸満市にあった。

糸満市にある日本最南端の道の駅「いとまん」。2019年にトリップアドバイザーで道の駅日本一に輝いた知る人ぞ知る観光名所である。

広大な敷地に、JAの「ファーマーズマーケット」と漁協が運営する「お魚センター」、そして物産館などが立ち並ぶこの施設が地元客からインバウンド客まで多く人で賑わいを見せる。特に外国人客に異常なほどの賑わいを見せているのが、漁協が運営する「お魚センター」だ。

施設に足を踏み入れると、そこはまさに「食の戦場」だった。調理された生牡蠣やホタテのウニソース焼きを始め、あわび、ぶつ切りの刺身などが屋内の簡易テーブルで食せる。しかも、値段がお手頃だ。本タラバガニが税込み2500円。黒門市場の４分の１の価格だ。

「お魚センターの売り上げは、2019年は６億2000万円ほどでしたが、2024年度は９億6000万円でした。伸びているのは間違いありません」（いとまんの担当者）

コロナ禍を経て、売り上げが1.5倍以上に膨れ上がった計算になる。この急成長の背景にあるのは、明確なターゲットの転換である。

コロナ禍前は地元民を対象に、魚を１匹ずつ包装して家で捌くための魚を売っていた。それを「その場で食べる」あるいは「ホテルでつまむ」ための即食需要に一気に転換することを決めたのだ。そして、その客層を支えているのが、台湾や香港からの観光客だ。

「外国人に関しては、クルーズ船のお客さんが観光バスでやってきます。台湾、香港が多く、中国本土はそんなに多くありません。個人旅行の方たちだと、韓国からの観光客も多いですね。もちろん県外の日本人観光客の方も目にします」（同前）

那覇港などに寄港した巨大クルーズ船から、数十台の観光バスが送迎する。そのルートに「道の駅いとまん」が組み込まれているようだ。

滞在時間こそ短いが、購買意欲は旺盛そのもの。バスを降りるなり、海鮮料理を胃袋に収めて物産館で土産を買い込む。

道の駅の「ハイブリッド構造」

興味深いのは、この道の駅が「棲み分け」に成功している点だ。観光客価格で地元の食卓には高嶺の花となってしまった海鮮エリアの隣には、JAが運営するファーマーズマーケット「うまんちゅ市場」がある。

「隣のファーマーズマーケットはJAがやっていて、そちらは県民の利用がほとんど。県内でも売り上げがトップクラスです」（同前）

地産地消の成功例である。スーパーよりも割安で、地元民だけでなく、郊外から訪れる沖縄県民でごった返す。異なる二つの経済圏が共存する、ハイブリッド構造こそが、道の駅いとまんの強さの秘密だろう。

この「糸満モデル」には、全国の自治体や議員からの熱視線が注がれている。

「県外の議員視察や行政の視察がたまにあります。沖縄県内にしては規模が大きく、運営形態も珍しいからでしょう」（同前）

「道の駅いとまん」は、単一の組織が運営しているわけではない。お魚センターは漁協、ファーマーズはJA、お土産は民間の株式会社、そして就労支援を行う福祉施設の４社が「施設管理組合」を作り、観光協会が委託を受けて全体を運営するという、極めて複雑かつユニークな体制をとっている。

専門分野に特化した組織が、それぞれの客層に向けて最適化された商売を行い、結果として施設全体で全方位の集客が可能になっているのだ。那覇の公設市場が、観光地化によって地元民を「排除」する形になってしまったのとは対照的に、「道の駅いとまん」はエリアを分けることで両立を図っているように見える。

高市発言はどこ吹く風

高市首相の台湾有事を巡る発言により、中国本土からのインバウンド需要が激減したチャイナリスクも、「道の駅いとまん」では、実は大きな騒動になっていない。沖縄で中国人客を対象にコンサルタント事業を営む経営者はこう解説する。

「以前から沖縄では中国人観光客が減っていた。その理由は、南国ならノービザで行けるタイが優先されていたから。コロナ禍以降、台湾と香港の観光客が圧倒的多数で沖縄の方々も広東語を聞いて中国人と思っていただけで、台湾や香港からの旅行客が以前から多かっただけです」

同じように「お魚センター」で働く男性もこう打ち明ける。

「もともと冬場になると沖縄は観光客が減りますから、例年通りの客入りだと思います。今日もクルーズ船から台湾の方々が大勢やってきて、1000人ぐらいはいたと思いますよ」

中国の制裁もどこ吹く風。それも中国人の爆買いに合わせて舵を切らずに、身の丈にあった経営を続けた努力の賜物が、現在の活況を支えているのは間違いなさそうだ。

【こちらも読む】『中国資本が買収・改名した「東急プラザ銀座」がいきなりガラガラ…休日の開店直後から異様な光景を見せていた』

【こちらも読む】中国資本が買収・改名した「東急プラザ銀座」がいきなりガラガラ…休日の開店直後から異様な光景を見せていた