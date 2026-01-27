自衛隊の教材にもなった「謎の反転」…零戦指揮官・日高盛康が「戦後の取材」を頑なに拒絶した「納得の理由」【太平洋戦争】

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できたに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は戦後も航空自衛隊・富士重工で空を飛び続けた日高盛康少佐を紹介する。

小さい頃から飛行機に乗りたくて

多くの元零戦搭乗員に直接会って話を聞くなかで、印象深かったのは、その多くが、戦うというよりもただ純粋に空に憧れ、自在に空を飛び回りたい一心で、海軍を志願したということだ。

なかでも昭和16（1941）年以前に搭乗員を志した人たちは、のちにアメリカと戦争がはじまり、そのときにちょうど使い頃のベテラン搭乗員となって酷使され、その大半が戦死する運命が待っていようなどとは想像もしていない。

じっさいに海軍戦闘機隊の屋台骨を支えた人のほとんどは、もちろん軍人として一朝有事のさいは戦う気構えは持っていたものの、元はと言えば、ただ一途に大空への夢を追い求めた少年たちだった。

「小さい頃から飛行機に乗りたくて乗りたくて。海軍兵学校を卒業して、将来の希望を聞かれるたびに、『飛行学生 超々大熱望』と書いて提出していました」

という日高盛康もそんな、空に憧れた戦闘機乗りの一人である。

日高は、零戦隊の指揮官として、終戦のその日まで戦い、いくつかの重要な局面で戦史には必ず名前が出てくる人だが、戦後、自らの戦争体験についてはいっさい口をつぐみ、何人たりとも取材には応じないことで知られていた。

柳田邦男氏の『零戦燃ゆ』でも、インタビューを拒まれたことが書かれているし、私も平成7年、当時、零戦搭乗員会代表世話人だった志賀淑雄を通じて打診してみたものの、

「申し訳ありませんが、戦争の話はどなたにもしたくありません」

と断られたことがある。

私としても、人を傷つけるのは本意ではないから、話したくないという相手に無理強いをする気はない。取材については諦めていたが、日高と縁のあった元零戦搭乗員と会ったときなど、折に触れ便りを出すうち、いつしか年賀状のやりとりをするようになっていた。

驚くべき申し出

そんな状況が変わったのが平成14（2002）年正月のこと。私は、母校・大阪府立八尾高校の旧制中学時代の先輩にあたる零戦隊指揮官・宮野善治郎大尉（戦死後中佐）の生涯を本にしようと、取材、執筆に本腰を入れて取り組み始めていた。そのことを年賀状で報告すると、すぐに日高から、

「宮野さんは海軍兵学校の一期先輩で、ラバウルでも一緒になりました。思い出深い人なので、是非会って話をしましょう」

という驚くべき申し出をもらったのだ。

7年越しに初めて会った84歳の日高は、「インタビュー嫌い」の先入観から抱いていた気難しいイメージとは正反対の、ニコニコと笑顔を絶やさない、お洒落で物腰柔らかな紳士だった。

日高は、大正6（1917）年、海軍大尉・日高訢（つとむ）の次男として、東京・麻布新堀町（現・港区南麻布）に生まれた。祖父は、日露戦争以前の明治期に常備艦隊司令長官を務めた、海軍大将男爵日高壮之丞（1848-1932）である。

日高は、軍人になりたいわけではなかったが、子供の頃から空を飛ぶことに憧れ、飛行機に乗りたいという夢をどうしても叶えたくて、学習院中等部から、海軍兵学校（六十六期）に進んだ。そして卒業後、飛行学生を経て戦闘機搭乗員となった。

日高の名がもっとも広く語られる局面

日高がなぜ、戦後長い間、沈黙を守り続けたのか。本人ならぬ身には推測するしかないけれど、日高の名がもっとも広く語られる局面は、昭和17（1942）年10月26日の南太平洋海戦での出来事である。

この日、空母瑞鳳戦闘機分隊長だった日高（当時大尉）は、敵機動部隊を攻撃する九九艦爆（急降下爆撃）、九七艦攻（雷撃）を護衛する直掩隊の零戦9機を率いて出撃したが、途中で味方艦隊を攻撃に向かう敵機編隊と遭遇、攻撃隊から離れて空戦を挑んだ。

このため、味方艦隊の損害を未然に防いだものの、瑞鳳零戦隊が抜けたことで護衛戦闘機が翔鶴、瑞鶴の12機だけになり、敵艦隊上空で待ち構えていた数十機のグラマンF4F戦闘機の邀撃を受けた攻撃隊からは大きな犠牲が出た。その上、自らの直接の部下からも4人を失った。

――このときの日高の判断が「独断専行」として許されるか、それとも「独断専恣（せんし）」として批判されるべきかめぐって、戦後も長く議論の的になっていたのだ。

（独断専行＝現場の判断が結果的に司令部の意向に合ったものであること。独断専恣＝その逆）

大戦末期の海軍戦闘機隊指揮官で、戦後、航空自衛隊で航空幕僚長を務めた山田良市によると、自衛隊の幹部教育にも、このときの日高の判断が、指揮官として適切であったか否かが、教材として使われていたという。柳田邦男氏が、『零戦燃ゆ』でインタビューを申し込み、断られたのも、この件でのことである。

だがこのことを、日高自身は、戦後航空自衛隊にいたにも関わらず、一切、自分の口から弁明や説明をしてこなかった。

後編記事＜「零戦」搭乗員が、戦後「かつての敵機」に乗って漏らした「まさかのひとこと」【太平洋戦争】＞に続きます。

