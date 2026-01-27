「零戦」搭乗員が、戦後「かつての敵機」に乗って漏らした「まさかのひとこと」【太平洋戦争】

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できたに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は戦後も航空自衛隊・富士重工で空を飛び続けた日高盛康少佐を紹介する。

前編記事＜自衛隊の教材にもなった「謎の反転」…零戦指揮官・日高盛康が「戦後の取材」を頑なに拒絶した「納得の理由」【太平洋戦争】＞より続きます。

引退までの軌跡

日高は、少尉候補生から飛行学生になる前までに乗っていた赤城は別としても、飛龍、瑞鳳、鳳翔、瑞鶴、隼鷹、龍鳳と、のべ6隻もの空母を渡り歩き、谷田部海軍航空隊飛行隊長を経て、第二五二海軍航空隊戦闘三〇四飛行隊長として終戦のその日まで、大戦のほぼ全期間を第一線部隊で戦い抜いた。

「8月14日の晩、明日正午、天皇陛下の重要放送があるから必ず聴くように、と言われましたが、まさかそれが終戦を告げるものだとは思わなかった。8月15日の朝には敵機動部隊の艦上機が関東上空に来襲して、邀撃に上がってるんですからね」

8月15日午前5時30分、房総沖の敵機動部隊から発進した艦上機約176機が、ダメ押しをするかのように関東上空に来襲した。霧の濃い早朝だった。厚木基地を発進した森岡寛（ゆたか）大尉率いる三〇二空の零戦8機、雷電4機、茂原基地を発進した日高率いる二五二空戦闘三〇四飛行隊の零戦15機がこれを邀撃、三〇二空がグラマンF6Fを4機、二五二空が英海軍のシーファイア1機（スピットファイアの艦上機型）、フェアリー・ファイアフライ複座戦闘機1機、グラマンTBFアベンジャー攻撃機各1機を撃墜した。

この空戦で三〇二空は零戦1機、雷電2機を失い、搭乗員3名が戦死、二五二空は零戦7機を失い、5名が戦死している。

〈昭和二十年九月十五日 予備役被仰付（おおせつけらる）〉

と、日高の奉職履歴には記されている。これまでの飛行時間2000時間。日高28歳。前年に結婚した妻と、生まれたばかりの長男がいた。

「とりあえず高輪の家に帰りましたが、東京にいても進駐軍は来るし、仕事もないし、おもしろくない。そこで母の実家の鹿児島に行き、充員召集を受けて第二復員省（旧海軍省）復員援護事務所で事務官として働きました。それからまた東京に出て、実家の縁で、西郷隆盛の孫で参議院議員の西郷吉之助事務所の手伝いをして。それから昭和25年頃、同期生の紹介で医療の臨床実験を手伝いながら、明治学院大学の夜学で英語を勉強しました」

昭和27年11月、警察予備隊が改組した保安隊に、旧軍の少佐にあたる「3等警察正」の階級で入隊。

「弾着観測の飛行機に乗れるというので試験を受けたんです。空を飛べるんなら陸上でもいいや、と。それで、翌年4月、浜松にあった保安隊航空学校に、第一期学生長要員として入ったんですが、身体検査で肺に肋膜の痕が見つかって、ライセンスがとれないという。困っていたら、海軍戦闘機隊の大先輩・小福田租さん（元中佐）に、新しくできる航空自衛隊に来い、と声をかけられて……」

昭和29年9月1日、発足後間もない航空自衛隊に入った。

「最初は宮城県の松島基地で、『リフレッシャー教育』と称してアメリカ人教官の指導でT-6の操縦訓練を受け、次にジェット機コースとして、やはりアメリカ人教官から、福岡県の築城基地でT-33の操縦を教わりました。交信はすべて英語だし、ブランクがあったので最初は苦労しました。しかし、航空自衛隊に入ったときはすでに37歳になっていましたが、ジェット機に乗れてほんとうによかった。自衛隊に入ってパイロットになれない旧軍の搭乗員も多かったですからね。

次にF-86F戦闘機。F-86Fは、じつにいい飛行機だったですね。零戦もいい飛行機でしたが、やはりエンジンが非力だったし、私はF-86Fのほうが好きです。――こんなこと言うと怒られるかもしれませんが。アメリカ製であっても、ジェット機のほうが操縦していてやはり気分がいい。

その後、テストパイロットとして、イギリスから輸入したバンパイア――これは、開発中の国産練習機・T-1に、イギリスのブリストル・オルフェースのエンジンを搭載する案があって、その参考のために1機だけ購入したものですが――などを担当しました」

昭和42年、航空自衛隊を1等空佐で退官、スカウトを受け富士重工のテストパイロットになる。ここでは、富士重工が開発した国産初のジェット練習機T-1を担当した。

「T-1の初飛行は、海軍の大先輩で、昭和20年、日本初のジェット機『橘花（きっか）』の初飛行をやった高岡廸さんが担当し、私はT-33で随伴飛行をやりましたが、その後のテストは私が主になって行いました。富士重工の宇都宮飛行場は狭くて周囲に立木があり、母艦への着艦なみにむずかしい飛行場でしたが、T-1はじつに着陸性能がよくて、楽々降りられる。練習機として、操縦が易しすぎるんじゃないかと思ったぐらいですが、それほどよくできた飛行機でしたね」

衰えなかった飛行機への情熱

日高は、昭和51年、59歳で富士重工を退職するまで、大好きな飛行機に乗り、大空を飛び続けた。自衛隊での飛行時間は2440時間55分、富士重工で1210時間23分。海軍時代と合わせれば、総飛行時間は5652時間8分に達していた。

――ひと通り、日高の人生を語ってもらうのに、いったい何度会ったことだろう。その都度、私には新たな発見があった。

あるとき、日高と三菱重工小牧南工場の史料館に、復元された零戦を見学しに行ったことがある。このとき、操縦席に座った日高は、戦後も多くの飛行機を操縦したこともあってか零戦の計器や操作の多くを忘れていて、私の質問に答えられなかったことにショックを受けたという。日高は、出版社に頼んで零戦のコクピットの図面を取り寄せ、数ヵ月後、

「すっかり思い出しましたから、もう一度行きましょう」

と、雪辱に行くという、負けん気なところを見せた。

日高は、いつもお洒落で恰好がよかった。聞けば、20代の頃から80代半ばになるまで、体型がほとんど変わらなかったという。いつも仕立ての良いジャケットに、趣味のよいシャツ、ネクタイを合わせて、スマートに着こなしていた。

新しいものが好きで、マクドナルドのようなファストフード店にも一人で気軽に足を運んでいたし、若い者ばかりの居酒屋での飲み会にも平気で顔を出した。ただ、缶飲料やペットボトルの類は、コップに移さなければ、そのままだとけっして口をつけようとはしないなど、旧華族の育ちの片鱗をうかがわせることもあった。

宮野善治郎大尉（戦死後中佐）の命日である6月16日には、宮野大尉の三番機だった大原亮治（飛行兵曹長）と一緒に靖国神社で昇殿参拝もしたし、毎年7月に行われていた二五二空「舟木部隊」（昭和19年、硫黄島で戦った頃の二五二空）の慰霊昇殿参拝にも、

「二五二空は私が最後にいた航空隊だし、舟木忠夫司令は空母鳳翔でお世話になった人だから」

と、二五二空戦友会を一手に引き受けていた角田和男（中尉）とともに出席していた。谷田部海軍航空隊の戦友会「谷田部空の会」の集いで、茨城県の谷田部空跡地にも行った。

若い世代を誘って、海軍時代の戦闘機乗りの先輩、後輩たちの墓参りにも、しばしば足を運んだ。新郷英城中佐、岡嶋清熊少佐、白根斐夫少佐（戦死後中佐）、笹井醇一中尉（戦死後少佐）……日高はいつも、その人たちの思い出を、昨日のことのように語るのがつねだった。

新郷中佐の墓は、調布飛行場の近くにある。

「ここだと毎日、飛行機が見られていいなあ」

日高は心底うらやましそうに言った。飛行機への情熱は、いまだ衰えていないようだった。

日高から送られてきた段ボール箱

そんな日高の様子に異変が感じられたのは、平成20（2008）年の夏頃だっただろうか。緑内障をわずらい、急に目が悪くなったようで、会っても、目の前で声をかけないと気づかない。駅や街の案内表示も見えないらしかった。

その頃、日高から、大切に保管していた海軍時代の書類や辞令、写真などが、段ボール3個に分けて、宅急便で私のもとへ送られてきた。

「後々、誰の手に渡るか、あるいは処分されるか、わからないのは忍びないので、持っておいてください。お役に立つなら、ご自由に使ってください」

と。おそらく、形見分けのつもりだったのだろうと思う。

やがて、あれほど頻繁だった日高からの音信はプッツリ途絶え、平成22（2010）年夏、訃報が届いた。7月15日に亡くなったという。享年92。

「国のために死ぬことが名誉のように言われていた時代だったけど、私は必ずしもそうは思わなかった。長く生きて奉公することが国に尽くす道。自分が死んだら敵が喜ぶだけ、だから死ぬもんか、と思っていました。

しかし振り返ってみると、少年時代の夢がかなってパイロットになれて、海軍では零戦、戦後はジェット機を操縦して、存分に空を飛ぶことができた。つくづく恵まれた人生だったと思いますね」

いまも、日高の笑顔と声は脳裏から離れない。だが、日高が、南太平洋海戦で戦死した部下たち全員の顔写真を肌身離さず持ち歩いていたこと、そして、それらの写真とともに足繁く靖国神社に詣で、頭を垂れていたことを、私は知っている。

自身の判断について一切の弁解をしなかった日高だったが、柔和な笑顔の向こうに隠された指揮官の苦悩は、その生が終わるまで続いた。

――少なくとも私は、このことをずっと忘れずにいたいと思っている。

【こちらも読む】『太平洋戦争の「撃墜王」が広告塔に…元零戦搭乗員が始めた「日本最大級のネズミ講」の衝撃的な実態』

【こちらも読む】太平洋戦争の「撃墜王」が広告塔に…元零戦搭乗員が始めた「日本最大級のネズミ講」の衝撃的な実態