大谷翔平のNY晩餐会は「完璧なスタイリング」着こなしに込められたメッセージを、スタイリストが徹底検証

世界で注目される野球界のディナーアワード、全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の晩餐会が1月24日（日本時間25日）にニューヨークで行われた。

今期はパイレーツのスキーンズ、ヤンキースのジャッジ、そしてドジャースの大谷翔平らが受賞。会場には、大谷の妻である真美子夫人も登場し、アワードに相応しい華やかな装いで注目を浴びた。

大谷にとっては2年ぶりの出席であり、真美子夫人は今回が初の参加となる。夫婦揃っての着こなしはいかなるものか。その装いについて解説する。

100年以上の歴史を持つ「NY晩餐会」

メジャーリーグファンにとっては言わずと知れた「NY晩餐会」。100年以上の歴史を誇る野球記者団体「全米野球記者協会（BBWAA）」が、その年に目覚ましい活躍を見せた選手たちを各賞で表彰する、伝統と格式ある式典だ。

BBWAAから賞を授与されることは、メジャーリーグで活躍する選手にとって、この上なく名誉な勲章といえる。今年はア・リーグMVPにアーロン・ジャッジ、サイ・ヤング賞でパイレーツのポール・スキーンズが初の受賞を遂げた。

そして、ナ・リーグMVPに選ばれたのが大谷だ。3年連続にして通算4度目となるMVP受賞であり、投票した記者全員から1位票を獲得する満票での快挙だった。

大谷は昨年、ロサンゼルス市内で発生した山火事への配慮から式典を欠席しており、今回の出席は2年ぶりとなる。新人王を受賞した2019年1月の式典では、初めての英語によるスピーチで「今後はカンペが必要ないようにしたい」と語り、その初々しい姿が話題となった。そうした記憶もあり、今回の受賞スピーチを心待ちにしているファンは多かった。

大谷が今回見せたスピーチは、そうした大きな期待値を圧倒的に超えてみせた。

流暢な英語でまず謝意を述べ、最後まで周囲に対する感謝の言葉で締めくくられたスピーチは、会場のみならず各方面から絶賛の嵐を巻き起こした。

スピーチ後は大雪への備えもあり、大谷夫妻は早々に会場を後にしたが、その短い滞在時間とは裏腹に、また一つ、球界の歴史にその名を深く刻む夜となった。

ダークネイビーのダブルスーツでシックに

その注目は、大谷のファッションにも向けられている。2024年の出席時には、深い紺色のベルベット地タキシードというクラシカルな装いが印象的だった。

そして今回は、同様にシックなトーンを保ちながらもダブルスーツを採用。2年前と比べ、一段と大人の深みが増した印象を与えている。

ダブルスーツとはボタンが2列に並んでいるジャケットを指し、シングルブレスト以上に男性的な重厚感と威厳を与えるものだ。とくに長身で体格が良く、首の長い大谷選手はダブルスーツがよく似合う。胸の厚みにもぴったりとフィットしているのが見て取れる。

この日着用していた濃紺のスーツは、大谷がブランドアンバサダーを務めるBOSSによる「BOSS Made to Measure」シリーズのオーダーメイドだという。担当者によれば、同社が仕立てた複数のスーツを本人側に送り、その中から大谷自身が選定したそうで、その価格は非公開だが、一般向けに展開されている同シリーズのラインナップは10万円台から購入可能となっている。

あえてスマートさを残した装い

また、注目してほしいのが、ネクタイとシャツのカラー（襟）だ。

シャツはダブルスーツに合わせながらも、首の長さが強調できるセミワイドカラーを選んでいる。ネクタイは、ワイドよりのレギュラータイであると推察できる。

海外の選手と見劣りのない体格を持つ大谷ならば、シャツもネクタイもよりワイドなデザインのものを選んで屈強な男らしさを表現できるはずだが、あえてインナーのシャツもネクタイもスマートさを残しているようだ。

ネクタイの巻き方も、セミウィンザーにディンプル（ネクタイの結び目のくぼみ）を気持ち小ぶりにスタイリングしているところから、ジャケットで体格の良さを表現しつつ、インナーでは大きく見せすぎないスマートさを意識しているようにも感じた。大谷らしい、バランス感覚の優れた着こなしと言っても過言ではないだろう。

ポケットチーフは、ダブルスーツのボタンに合わせてシルバーグレーの格子柄を選んでいる。全体的に控えめながらも、上品さとほのかに香る華やかさが表現された見事なスタイリングだ。

ダブルジャケットの配色は黒にも見えるが、実際は深いダークネイビー。2年前の装いを踏まえても、この色合いは彼自身が好んで選んでいるカラーなのかもしれない。

・・・・・・

【つづきを読む】『オードリー・ヘップバーンへのオマージュ？ 意外にも大胆だった妻・真美子さんのブラックドレスを読み解く』

【つづきを読む】《大谷翔平がNY晩餐会に登場》オードリー・ヘップバーンへのオマージュ？ 意外にも大胆だった妻・真美子さんのブラックドレスを読み解く