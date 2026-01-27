¡Ö¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¹È¤·¤ç¤¦¤¬°ðÅÄ¤¬ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤ÃËÀ·Ý¿Í¤ò¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±
27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í7Ì¾¤ò¡¢½÷À¥²¥¹¥È¤¬ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¡¢¤½¤Î½ç°Ì¤ò·Ý¿Í¤¿¤Á¼«¤é¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë¶ØÃÇ¤Î´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¡È¥¤¥±¥á¥ó¹¥¤¡É¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄÈþµª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
º£²ó¡¢½ç°ÌÉÕ¤±¤µ¤ì¤ëÃËÀ·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¡¢¥À¥¦90000¡¦Ï¡¸«æÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤Ê¤É¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Ë¡¢¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉÌ¡ºÍ»Õ¤â´Þ¤á¤¿·×7Ì¾¡£
¤¤¤¶¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤âÀäÂÐ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥É¥·¥Ã¤È¤·¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤¿¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÊý²¼°Ì¤Ë¤Ï¡Ö°ÛÀ¤È¤·¤Æ¼æ¤«¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¿É¤é¤Ä¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ë¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦»³ºê¹°Ìé¤ÈÅÄÂ¼Î¼¤â¶Ã¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£
