国民の血税600億円が「高市総理の大バクチ」でムダに費やされる現実…なぜ”優等生宰相”は豹変したのか

机に毎夜かじりつく優等生宰相が、一世一代の大バクチに打って出た。ところが、解散の大義も選挙戦術もノープランで……。

高市官邸は公明票を軽く見ている

そもそも高市総理が解散に傾いた背景には、自民党による11月の情勢調査の結果があった。そこでは260議席を超える大勝が示されていたとされるが、実態はそれほど楽観視できない。

というのも、この調査にはそのあとに誕生した立憲民主党と公明党からなる新党「中道改革連合」の存在がまったく加味されていないからである。

高市官邸には、木原稔官房長官はじめ公明党と距離のある議員が多い。だから公明票を軽く見ているフシがある。

しかし、創価学会を支持基盤とする公明党の集票力は、各選挙区で約2万票に及ぶとされる。この票がごっそり自民党候補から離れる。

立憲に乗る公明票「1万」の威力

そのうちのすべてとは言わずとも、半分ほどは立憲候補に乗っかるとすれば……。自民側は2万票を失い、立憲側は1万票を得るため、実質的には「3万票の差」が生まれる計算となり、小選挙区での勝敗の行方を決定づける。

さらに自民党が連立を組む維新は党勢が低迷している。ある維新幹部が嘆く。

「もし吉村（洋文代表）が事前に解散のことを聞かれていたら反対したと思う。維新は地方議員の『国保逃れ』の負のイメージをまだ払拭できていない。しかもこれまでは野党だから維新に投票したという人もいたはず。与党になったため、そうした反自民票も今回は期待できない。明らかに不利です」

連立相手である維新の退潮は、自民党にとっても看過できない痛手となる。ジリ貧の維新が捻り出した珍策が、衆院選に合わせた大阪府知事・市長の「出直しダブル選」であった。

600億円もの公費が投じられる

表向きの理由は「大阪都構想への再挑戦」を掲げている。 この方針に党内は、「吉村知事のメディア露出が増えれば、一気に風向きを変えられる」（中堅議員）と色めき立った。だが、外からの視線は冷ややかだ。前出の政治部記者はこう切り捨てる。

「本音は『国保逃れ』問題から関心をそらすことにあります。選挙には多額の公費と人手が投じられますが、自党の不祥事を隠すために血税を費やす姿に、『身を切る改革』の面影はない」

この構図は、高市総理による今回の解散劇とも重なる。自らの疑惑をうやむやにするため、600億円もの公費を投じて総選挙を行う。その代償として国政は停滞し、予算成立はゴールデンウィークまでずれ込みかねない。一部予算の執行は6〜7月に差し掛かる可能性もある。

この決断は、総理が築き上げてきた政治家としてのイメージを自ら壊す行為ではないか。前出の久米氏が言う。

「高市さんのイメージは、一人部屋にこもって政策の勉強に励む優等生宰相でした。だからみんな、何かいい政治をしてくれるだろうと期待して支持していた。なのに、具体的な成果を出す前に自己都合の政局に走った。この豹変を有権者がどう受け止めるかでしょう」

まったく無意味な解散総選挙

今回の衆院選で自民党が仮に大勝したとしても、参議院で与党が過半数を割っている現状、野党の協力なしには国会運営が立ち行かなくなる。 しかも、この解散強行により国民民主党との信頼関係は崩れ、「年収の壁」引き上げなどで合意していたはずの税制改正や予算案の年度内成立は不可能になった。

結果として、高市政権は今よりさらに追い込まれる可能性もある。それでは、いったいなんのために選挙をするのかわからない。

高市総理が敬愛する安倍元総理が'14年に解散総選挙をした際には、消費税の引き上げを延期すべきであるという一応の名目があった。しかし、現在の高市総理に、それに匹敵するような大義があるようには見えない。積み重なる内政や外交の問題に有効な対策を打てないなか、「勝てたら儲けもの」とばかりに一世一代の大バクチに打って出たにすぎないのではないか。

自民党本部のある幹部はこう吐き捨てた。

「今、解散を打つなんて浅知恵でしかない。まるで展望がない！」

これから有権者にとっても、そして高市政権にとっても、まったく無意味な解散総選挙が始まろうとしている。

