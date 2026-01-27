雅子さまと紀子さま「晩餐会デビュー」にあった圧倒的な違い…雅子さまの皇室入りに「強い反対」が起こったワケ

今上陛下と雅子妃の成熟した未来感覚

今上陛下と雅子妃の二人の存在が、令和の時代の人々の心を救い、その人生観が若者の参考になるのではないかと、私は考えます。

まずは、天皇陛下の情熱。そして、男女同権や、ここの病、障害者などの人権についての未来感覚が、日本の政治家たちより、はるかに成熟し、世界水準に達していることが、そのひとつです。

陛下は昭和天皇という動乱を生き延びた存在から学び、雅子妃は、その愛情の下、自分が本当にやりたいことを実現できるよう前向きなる生きざまを国民にみせています。

世界が揺れ動く時代に、天皇皇后がしっかりとした世界観と歴史観をもっておられることは、この国にとってとても大切なことだとおもいます。

一度は反対された雅子妃の皇室入り

【天皇陛下から雅子さまへのプロポーズは「異例づくし」だった…明かされた「率直な思い」と「驚きの返事」】という記事で、超秘密デートをご紹介しました。一気に進んだ浩宮殿下と雅子妃の関係ですが、その後、一度、小和田家からは断りの電話がはいります。これは多くの関係者の推測ですが、雅子妃の皇室入りに強く反対していたのは母上優美子さんだったと思われます。

同世代として美智子さんの苦労をみてきたこと。そして、自分も世界で活躍したかったのに、エールフランスの秘書として4年で社会人生活が終わったことを考えて、雅子さんには、お姫様的な暮しより、外交官として活躍してほしいという思いがあったこと。優美子さんの実家が「チッソ」の社長江頭家の縁戚であり、そのことが、皇室入り後も問題にされかねないこと。そして、何よりも正田家が、嫁入り後、ほとんど娘に会えないという事情もみているのですから、母親として、心配するのも無理はありません。さらに雅子さんだけでなく、他の娘の私生活にまで、影響があり、取材にさらされることを考えると、親として反対したのも無理はありません。

「外交ができるのか」尽きない悩み

元々、小和田家は家庭内のことは、完全に母親のほうに決定権があり、実は、昭和のビジネスパースンの家庭では、大体そうだったのです。父親は外で働き、母親は家庭を全力で守る。これが昭和の家庭の通常でした。

そして、雅子妃自身も、本当に皇室としての外交ができるのか悩んでいました。当時の外務省のひとたちに、自分のことは伏せて、海外での外交に皇室がどれだけの役割を果たせるかを聞いていたようです。

実際、美智子皇后は英語もできましたが、それほど外遊はしていません。パーティーでも、これは香淳皇后の目を意識してか、それほど華やかにふるまってはいませんでした。

嫁姑関係の難しさ

雅子妃の誤算は、美智子皇后のこと。あるいは香淳皇后と美智子皇后の関係が、あまりうまくいってなかったことにについて、ほとんど予備知識がなかったことではなかったでしょうか。昭和天皇がなくなったあと、いわゆる認知症状となった皇后は、離れた個室で、担当職員もわずか。寂しい老後を送られました、宮内庁内部では「座敷牢」と極端な言い方をする人もいて、実際、埃りが部屋にかなり溜まっている時期もあったようです。認知症への知識がまだそれほどない時代ですから、仕方がないとはいえ、美智子皇后も、認知症の義母にどう接してわからなかったのではないでしょうか。

もちろん、美智子皇后ご本人の人格は立派であり、この時代の女性としては進歩的な考えの持ち主であったことも事実です。が、ビジネスパースンの上司と考えると、かなり、あわない部下もいるタイプといえます。例えば、朝の新聞を全部チェックするのはいいとして、雑誌広告まで全部みて、自分が扱われる部分をきりぬき、職員に必ず雑誌を買いにゆかせていました。つまり記事は全部読んでいたのです。

そういう細かい性格の人が上司にいて、皇太子妃といっても、全然、皇后には逆らえない。平成天皇は美智子皇后にぞっこんで、注文はつけない。こういう家庭内構造には気がつかず、本気で浩宮さまのいうように、自分なりの皇室外交ができると思っていた節があります。

尊敬からご成婚へ……

とはいえ、基本的に素直で真面目な雅子さんは浩宮のことを本気で尊敬し、一緒に暮らすことに同意しました。そして、ご成婚のパレート写真。私はあのときの雅子妃の写真が、すごく好きです。幸せですというのが、あんなにストレートにでた顔はありません。そして、あんなに人を魅了する笑顔は、大女優でもだせません。

雅子さまは、ご成婚からわずか1か月後の1993年7月、第19回先進国首脳会議（東京サミット）の宮中晩餐会で、皇族として初めて国際舞台に立たれました。この晩餐会では、黄緑色のドレス姿で各国の首脳たちを歓迎し、通訳を介さずに英語やロシア語でクリントン米大統領やエリツィン露大統領(当時はオブザーバー参加)らと談笑される場面も見られました。ミッテランとはフランス語で会話。国際会議デビューは紀子さまも同様でしたが、こちらはなにを聞かれてもイエスとしか答えられず、圧倒的な差をつけて、皇室外交を成功裏におさめられました。

