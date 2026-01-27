Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖÅÅµ¤¹ñ²È¡×¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¤â¥Ç¥Õ¥ì¤Ç·ÐºÑ¤¬µÞ¼ºÂ®¤¹¤ë¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ¬Ç¾¤¬Í½Â¬¤¹¤ë¡Ö2026Ç¯À¤³¦10Âç¥ê¥¹¥¯¡×Ê¬ÀÏ
Á°²ó¤Ï¡¢¥æ¡¼¥é¥·¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬ËèÇ¯1·î¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¹±Îã¤Î¡ÖÀ¤³¦10Âç¥ê¥¹¥¯¡×¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÊÔ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤¿¡£
£²¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¥ê¥¹¥¯
¥æ¡¼¥é¥·¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ì¥Þ¡¼»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ÆÈÎ©·Ï¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¡¢ËÜÉô¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö2026Ç¯¡¡À¤³¦10Âç¥ê¥¹¥¯¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢·×51¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ü½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£³×Ì¿
¢ ¡ÖÅÅµ¤¹ñ²È¡×Ãæ¹ñ
£ ¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ
¤ Êñ°Ï¤µ¤ì¤ë²¤½£
¥ ¥í¥·¥¢¤ÎÂèÆó¤ÎÀïÀþ
¦ ÊÆ¹ñ¼°¹ñ²È»ñËÜ¼çµÁ
§ Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥Õ¥ì
¨ ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤¹AI
© USMCA¤Î¥¾¥ó¥Ó²½
ª ¿å¤ÎÉð´ï²½
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á°²ó¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¡¤È£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡ÖÃæ¹ñÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢¢¤È§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥ê¥¹¥¯â2¡ÖÅÅµ¤¹ñ²È¡×Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤ò¾Î¤·¤Æ¡ÖÅÅµ¤¹ñ²È¡×¤È¤Ï¡¢¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤³¤¦µ¤¹¡£
¡ã21À¤µª¤Î·ÐºÑ¤òÄêµÁ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢ÀèÃ¼À½Â¤¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥ê¥Ã¥É¡¢ÃßÅÅÃÓ¡¢¤½¤·¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯AI¤À¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¶¦ÄÌ¤Î´ðÈ×¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÅÅµ¤¥¹¥¿¥Ã¥¯¡×¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß·×»»µ¡¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥¯¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½Âå·ÐºÑ¤¬µá¤á¤ë¤Û¤Ü¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼êÊü¤»¤Ð¡¢Â¾¼Ô¤«¤éÌ¤Íè¤òÇã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤ò¾¸°®¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤ò¾ù¤êÅÏ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£2026 Ç¯¡¢¤³¤ÎÊ¬´ô¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
2010Ç¯Åö»þ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤â²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¼çÍ×·ÐºÑ¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£º£Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¾ÃÈñ¡¦À¸»º¤Ë¤ª¤¤¤Æ·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤Î¡ÖÅÅµ¤¹ñ²È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬À¤³¦¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÀ¸»º¤ÎÌó75¡ó¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤Î90¡ó¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ï¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢É÷ÎÏ¥¿¡¼¥Ó¥ó¡¢Á÷ÅÅÌÖÀßÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎÉôÉÊ¤ò´ð¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ëEV¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅµ¤¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ï1990Ç¯°ÊÍè¡¢99¡ó¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¹ª¤ß¤Ë¤³¤Î¶ÊÀþ¤Ë¾è¤ê¡¢2026Ç¯¤ÎÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬Ìî¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÆâ´¬¡Ê²áÅö¶¥Áè¡Ë¡×¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤«¤é¤Ï¡Ö²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¸»º¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ä
20À¤µª·¿¤È21À¤µª·¿¤ÎÊÆÃæ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÅÅµ¤¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ò¾¸°®¤·¤¿¡×¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ç¡Ö20À¤µªÅª¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¡×¤È¡Ö21À¤µªÅª¤ÊÃæ¹ñ¡×¤Î°ã¤¤¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ã°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï 2018 Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òÈ´¤¤¤Æ°ÊÍè¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÀÐÌý¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÆüÎÌ1350Ëü¥Ð¥ì¥ë¤ÎÀÐÌý¤ò¤¯¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÎ¬¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡ËÍ¢½Ð¡¢ÀÐÃº¡¢¸¶»ÒÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ø¤Î»Ù±çÅ±²ó¤À¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÊÆ¹ñ¤¬20À¤µª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÇã¤¦¤è¤¦À¤³¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï21À¤µª¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î²ÁÃÍÄó°Æ¤Ï¡¢¿·¶½¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£²Á³ÊÊÑÆ°¤Î·ã¤·¤¤¾¦ÉÊÍ¢Æþ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤äÉ÷ÎÏ¥¿¡¼¥Ó¥ó¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Á÷ÅÅÀßÈ÷¡¢ÅÅÆ°¡Ê¤«¤ÄÃÎÇ½²½¤µ¤ì¤¿¡Ë¼ÖÎ¾¡¢¹âÅÙ¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æü¤´¤È¤Ë°Â²Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÈÄ¥À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ËÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²½ÀÐÇ³ÎÁ¡¢¹Ò¶õµ¡¡¢ÇÀ»ºÊª¤Ë°ÍÂ¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤«¤é¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¼éÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢À©ºÛ´ØÀÇ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î¹ØÆþ·ÀÌó¤ò´Å¼õ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2026Ç¯¡¢Èà¤é¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÂÐ±þ¤«¤éÄ¹´üÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é·×²è¤Ø¤È¼´Â¤ò°Ü¤¹¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î·×»»¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ãæ¹ñ¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯¡£¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢µ»½Ñ¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î²½ÀÐÇ³ÎÁÍ¢½Ð³Û¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢¼«¹ñ¤ÎÅÅ»Òµ»½Ñ»º¶È¤ò°éÀ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ï°Â²Á¤ÊÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤ëÍø±×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£10Ç¯Á°¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ê²Ú°Ùµ»½Ñ¡Ë¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£À¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬Ãæ¹ñ¤Î´ðÈ×¤Î¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¾¦¶ÈÅªÍø±×¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ä
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸å¤í¸þ¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡×¤È¡¢¡ÖÁ°¸þ¤¤ÎÃæ¹ñ¡×¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¡×¤¬À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
AI¤ÎÆ°ÎÏ¸»¤ò°®¤ëÃæ¹ñ
Â³¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÅÅµ¤³Êº¹¡×¤¬¡¢¸½ºß¤Î¶¥Áè¤Î¡ÖËÜ´Ý¡×¤Ç¤¢¤ëAI¡Ê¿Í¹©ÃÒÇ½¡Ë³«È¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡ãAI¶¥Áè¤ÏÅÒ¤±¶â¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÅµ¤¡¦»º¶È¥¹¥¿¥Ã¥¯¤òÃæ¹ñ¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢AI¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·Âçµ¬ÌÏ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¾å¤Ç·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£AI¤Î³Ø½¬¤È¼Â¹Ô¤Ë¤ÏËÄÂç¤ÊÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î2.5ÇÜ¤ÎÅÅÎÏ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ï429¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¡ÊGW¡Ë¤Î¿·µ¬È¯ÅÅÍÆÎÌ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÄÉ²ÃÊ¬¤Ï 51GW¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª¤½¤é¤¯½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢AI ¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÍýÅª¥·¥¹¥Æ¥à¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ¹ñ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÅÅµ¤¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Î¾å¤ÇÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢ºÇ¹â¤«¤ÄºÇÂç¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAGI¡Ë¤òºÇ½é¤Ë³«È¯¤·¤¿¼Ô¤¬¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ä¤ÈÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÒ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎÇ½¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·Å¸³«¤Ç¤¤Æ½é¤á¤ÆÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡£
Ãæ¹ñ¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ç¡¢¤è¤ê·ÚÎÌ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÀ½¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë°Â²Á¤À¡£³Ø½¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï·àÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡Ê¼Â¹Ô»þ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼ÂÍÑ¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¡Ö½½Ê¬¤Ê¡×ÀÇ½¤ò»ý¤Á¡Ê¤«¤ÄºÇÀèÃ¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ë¡¢¹¤¯ÉáµÚ¤·ÅÅµ¤µ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ã¿è¤Ê¸¦µæ¾å¤ÎÍ¥±ÛÀ¤è¤ê¤â¡¢Ã»´üÅª¤Ê»º¶È¡¦·³»öÅªÅ¸³«¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ç³¤³°»Ô¾ì¤Ç¼ý±×²½²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Î¶¥Áè¤Ç¾¡Íø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢21À¤µª¤È¤¤¤¦¤è¤ê¹¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÁè¤¤¤ÇÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ä
¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¯¤³¤ë»°½Å¶ì
¡ÖAGI³«È¯¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¡¢¡ÖÂçµ¬ÌÏÅÅÎÏ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Èá´ÑÏÀ¡×¤¬Â³¤¯¡£
¡ã°Ê¾å¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤µ»½Ñ¤Î³Êº¹¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»°½Å¶ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¹ñÆâÅª¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»º¶È¤Ë¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤ÈÃÙ¤¤·úÀß¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¥Áè¾å¤ÎÉÔÍø¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê²¤½£½ô¹ñ¤Î¸½¾õ¤¬¤½¤ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï¡¢Ä´Ã£¤Î·èÄê¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë·ÐºÑ·÷¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤òÃæ¹ñ¤Ë¾ù¤êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë¤Ï¡¢ÃÎÇ½¤À¤±¤¬¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¤ÈÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÆ°¤«¤·¡¢·ÐºÑ¡¦·³»ö¡¦ÃÏÀ¯³ØÅªÇ½ÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤¬Æ±Åù¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁÂè°ì¡×¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë½¾Íè¤Î¼çÍ×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤µ¤¨ÊâÄ´¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥É¤ÏÅÅµ¤µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹ÈÏ¤Ê·ÐºÑÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÀ®¸ù¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²¤½£¤Ï¡¢ÂçÎ¦Æâ¤ò·ë¤ÖÁ÷ÅÅÌÖ¤Î³ÈÄ¥¤äÅÅµ¤¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÑ´ß½ô¹ñ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µëÌÖ¤äAI¤ÎÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¤é¤ÎÌò³ä¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤µ¤¨¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÀ½¤Î EV¡¢ÃßÅÅÃÓ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤¬À¤³¦»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎLNG¼ûÍ×¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤ÏÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡ä
Ãæ¹ñ¤ÏÅÅ»Ò¤ËÅÒ¤±¤¿
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÆâÅª¡¦¹ñºÝÅª¡¦ÀïÎ¬Åª¤Ê»°½Å¶ì¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¡£
¡ã°Â²Á¤ÊÅÅµ¤µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡£¤è¤ê¶¯ð×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢AIÅ¸³«¤Î¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢À¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°Ü¹Ô¤ÎÀª¤¤¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²¸·Ã¤ò¤Û¤È¤ó¤Éµý¼õ¤Ç¤¤º¡¢Â¿Âç¤Ê¥³¥¹¥È¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¤¬ÊÆ¹ñ¤Î²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¾¦¶ÈÅªÂ»¼º¡¢¿·¶½»Ô¾ì¤¬ËÌµþ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¸åÂà¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÀµ¤·¤¤AI¶¥Áè¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤ÎÁýÂç¤À¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÅÅ»Ò¤ËÅÒ¤±¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÊ¬»Ò¤ËÅÒ¤±¤¿¡£2026Ç¯¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë¤À¤í¤¦¡ä
¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÅÅ»Ò¤ËÅÒ¤±¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÊ¬»Ò¤ËÅÒ¤±¤¿¡×¡½¡½¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤«¤ÏÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¾¡¼Ô¤ÏÃæ¹ñ¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡×¤Î»þÂå¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯§¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ê¥¹¥¯â7¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥Õ¥ì
Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï1·î19Æü¡¢2025Ç¯Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¼çÍ×¥Ç¡¼¥¿¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤ï¤Ð¡ÖÂçËÜ±ÄÈ¯É½¡×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£
¥æ¡¼¥é¥·¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥Õ¥ì¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Éíå¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ó¤Ê½ñ¤½Ð¤·¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ãÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥Õ¥ì¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ï2026Ç¯¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤Î¼êÃÊ¤â¹Ö¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£2027Ç¯¤ËÂè21²ó¶¦»ºÅÞÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¡¢½¬¶áÊ¿¤Ï¡¢¤³¤Î½Û´Ä¤òÂÇÇË¤·¤¦¤ë¾ÃÈñ»É·ãºö¤ä¹½Â¤²þ³×¤è¤ê¤â¡¢À¯¼£ÅªÅýÀ©¤Èµ»½ÑÅªÇÆ¸¢¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï´íµ¡¤òËÉ¤°¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¸³è¿å½à¤Ï°²½¤·¡¢¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï³¤³°¤Ë¹¤¬¤ê¡¢À¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ï¼«¤é¾·¤¤¤¿æ«¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î½»Âð²Á³Ê¤Ï4Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¼Íî¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²È·×»ñ»º¤ÎÇË²õ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î2008Ç¯¤ÎË½Íî¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤â²ÃÂ®Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢Åê»ñ¡¢Æâ¼û¤â¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆµÞÍî¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½Â¤¶È¤¬ÉÔÆ°»º¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤ÈÂç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ²È¼çÆ³¤ÎÅê»ñ¤Ï²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÎÄãÌÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÇã¤¤¼ê¤¬½½Ê¬¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ä
Á´ÌÌÅª¤Ë¡¢¤³¤Îµ½Ò¤ËÆ±´¶¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè15¼¡5¥õÇ¯·×²è¡Ê2026Ç¯¡Á2030Ç¯¡Ë¤ä¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë³«¤¤¤¿Ãæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½Â¤¶È¤ÇÉÔÆ°»º¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤¬Á¯ÌÀ¤À¤«¤é¤À¡£¿Éíå¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡£
ÆüËÜ¤ÎŽ¢¼º¤ï¤ì¤¿10Ç¯Ž£¤è¤ê¿¼¹ï
¡ã¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤¬¤ï¤º¤«¤Ê¼ûÍ×¤òÃ¥¤¤¹ç¤¤¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë²Á³Ê¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Íø±×Î¨¤ÏÊø²õ¤·¡¢Í¥ÎÉ´ë¶È¤Ç¤µ¤¨Â¸Â³¤Î¤¿¤á¤ËÄÂ¶â¤ä¸ÛÍÑ¤òºï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï«Æ¯¼Ô¤Ï»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¼ûÍ×¤Ï¤µ¤é¤Ë¼å¤Þ¤ê¡¢´ë¶È¤ÏºÆ¤Ó²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬°ì¼þ¤¹¤ë¤´¤È¤ËºÄÌ³¤ÎÊÖºÑ¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¶ä¹Ô¤ÈÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Í»»ñ¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¤äÃÏ¸µÍÎÏ´ë¶È¤ÎÊÝ¸î¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¾¥ó¥Ó´ë¶È¤ò±äÌ¿¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤¬²á¾ê¤Ê¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ë¡£ºÄÌ³¥Ç¥Õ¥ì¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ï¼«¸ÊÁý¿£¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï¾õ¶·¤ò°²½¤µ¤»¡¢½ÅÍ×¤ÊÍ¢½Ð»Ô¾ì¤òÊÄ¤¶¤·¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ë²á¹ó¤ÊÁªÂò¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÊÆ¹ñ°Ê³°¤ÎÇã¤¤¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë²Á³Ê¤ò¤µ¤é¤Ë²¼¤²¤ë¤«¡¢¤µ¤â¤Ê¤¯¤ÐÂè»°¹ñ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¤«¤À¡£¤É¤Á¤é¤ÎÆ»¤âÍø±×Î¨¤ò¤µ¤é¤Ë°µÇ÷¤¹¤ë¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁ´¾å¾ì´ë¶È¤Î4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬ÀÖ»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï²áµî25Ç¯´Ö¤ÇºÇ°¤Î³ä¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï10»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥Ç¥Õ¥ì¿¼¹ï²½¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼çÍ×·ÐºÑ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¿ô½½Ç¯¤ÇºÇÄ¹¤ÎÄãÌÂ¤À¡£²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê5800¥É¥ë¤ÇÄäÂÚ¤·¡¢GDP¤ËÀê¤á¤ë¾ÃÈñ¤Î³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«39¡ó¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ·¿¤Î¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿10Ç¯¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÙ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ä
Ãæ¹ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑÊø²õ¸å¤Î1990Ç¯Âå¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÙ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
»´¾õ¤òÊüÃÖ¤¹¤ëÃæ¹ñÀ¯ÉÜ
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»öÂÖ¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Þ¤¿Èá´ÑÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ã¤³¤Î¼ï¤Îæ«¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï·èÃÇÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£½¬¶áÊ¿¤Î·ÐºÑ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡½¡½Ä¹´üÅª¤Êµ¬Î§¡¢µ»½ÑÅª¼«Î©¡¢¹ñ²ÈÅýÀ©¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤¬²¤ÊÆ·¿¤Î¡ÖÊ¡»ã»ê¾å¼çµÁ¡×¤È¸«¤Ê¤¹Ã»´üÅª¤Ê»É·ãºö¤ÎµñÀä¡½¡½¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Êý¿ËÅ¾´¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤·¤¬¤¿¤¤¡£
Èà¤Ï¾ÃÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À½Â¤¶È¤ä¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÉôÌç¤Ë¹ñ²ÈÅê»ñ¤òÃí¤®¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Î»º¶È¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÅê»ñ¤Ï¡¢¶¡µë²á¾ê¤ò°²½¤µ¤»¡¢²Á³Ê¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·²¼¤²¤ë¤À¤±¤À¡£
½¬¤¬ÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ëÀèÃ¼ÉôÌç¤Ï¡¢É½ÌÌ¾å¤ÎGDP¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤Ê¤ë»É·ãºö¤â¡¢¹µ¤¨¤á¤ÇÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ÈÏ¤Ê¼ûÍ×¤ÎÄì¾å¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À½Â¤¶È¤ËÊÐ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
À¯¼£ÆüÄø¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢2026Ç¯¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤ÏÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¤¬»ÏÆ°¤¹¤ëÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢½¬¶áÊ¿¤¬4´üÌÜ¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ëÂè21²óÅÞÂç²ñ¤Ø¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
´±Î½¤¿¤Á¤ÏÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¡¢À¯¼£Åª¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤¹¤³¤È¤ò¶ËÅÙ¤Ë¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¹©¶ÈÀ¸»º¤òÍÞÀ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ÏÅê»ñ¤Î¸º¾¯¤È GDPÀ®Ä¹¤Î¸ºÂ®¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£½¬¶áÊ¿¤ÏÅÞÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ä
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ä¹ó¤Ë¤âÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£»ä¤â¤½¤¦»×¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
Ž¢Ãæ¹ñ¤ÎÌ´Ž£¤Ï¸¸ÁÛ¤Ë½ª¤ï¤ë
¡ã¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î²È·×¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤ËµÚ¤Ö¤À¤í¤¦¡£¼Â¼Á½êÆÀ¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢½»ÂðÃ´ÊÝ²ÁÃÍ¤¬²¼Íî¤·¡¢Íø±×Î¨¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÄÌ³ÊÖºÑ¤ÎÉéÃ´¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£Íø²¼¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²È·×¤âÌ±´Ö´ë¶È¤â¥ê¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ì¶¤òÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¤ä¶ä¹Ô¤Î±£¤ì¤¿ÉÔÎÉºÄ¸¢¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÅÝ»ºÁý²Ã¤ÈÉÔÎÉºÄ¸¢¤ÎÁýÂç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡£Ì±´ÖÉôÌç¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Î¸ÛÍÑ¤Î80¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¶ì¶¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤Î¶ì¶¤Ø¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¥Ç¥Õ¥ì¤È´ë¶È¤Îº¤µç¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤Î¸º¾¯¡¢ÄÂ¶â¤ÎÄã²¼¡¢¤½¤·¤Æ±¿ÎÉ¤¯¿¦¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²á¹ó¤ÊÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
ºÇ¤â¿¼¹ï¤ÊÄË¤ß¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤À¡£¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï¹â¤¯¡¢¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿¦¤òÆÀ¤é¤ì¤¿ÂçÂ´¼Ô¤Ç¤µ¤¨¡¢¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç½µ6ÆüÆ¯¤¯¡Ö996¡×¤Î²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¾º¿Ê¤ÎË¾¤ß¤âÇö¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤¬Ë½Æ°¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼Ò²ñ¤«¤é´°Á´¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿²¤½¤Ù¤êÂ²¡×¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²È¤Î°ÎÂç¤µ¡×¤Î¤¿¤á¤Ë²áÏ«¤È²áÅö¶¥Áè¤ò¶¯¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ò¡¢¤¢¤ëÀ¤Âå¤¬µñÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤ËÌÔÊÙ¶¯¤·¡¢³Ø°Ì¤ò¼è¤ê¡¢ÎÉ¤¤¿¦¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¡¢ÈË±É¤ÎÌóÂ«¤Î²¼¤Ç°é¤Ã¤¿ÁØ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬µá¤á¤ë½¸ÃÄÅªµ¾À·¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ·ÀÌó¤ÏÇËÃ¾¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÌ´¡×¤Ï¸¸ÁÛ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ä
¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤È²½¤·¤¿Ãæ¹ñ
¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¡Ê°Å¹õÀ¤³¦¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï·ë¶É¡¢Í¢½Ð¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤â¼¡Âè¤Ëð§Ï©¡Ê¤¢¤¤¤í¡Ë¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ëÏÀ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡ã¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÌµÃá½ø¤Ê¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ÎºÆ³«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê·Êµ¤¸åÂà¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢³¤³°¼ûÍ×¤Ï¼×ÃÇ¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢½¬¶áÊ¿¤Ï¾ÃÈñ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿Âç¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤¬Â³¤¯¤¿¤Ó¤ËºÄÌ³¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢æ«¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼êÃÙ¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ä
Á°½Ò¤Î¹ñ²ÈÅý·×¶É¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¿¤«¤â¡Ö¥Ð¥é¿§¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥æ¡¼¥é¥·¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÊý¤¬¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤¡¢¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£
