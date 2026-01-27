IVE・ガウル、誘惑的な“寝そべりショット”にファン騒然…きらめくボディに視線集中「妖艶すぎる」

IVEのガウルが、妖艶な“寝そべりショット”を公開した。

ガウルは最近、自身のインスタグラムを更新し「Glitter on my body」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】ガウル、反則級の“寝そべりSHOT”

公開された写真には、床一面に散りばめられたグリッターの上に横たわるガウルの姿が収められている。

ガウルは髪を床に広げながら大人びたまなざしを向け、妖艶な雰囲気を演出。ムーディーなライティングも相まって、どこか誘惑的な雰囲気が漂っている。繊細な表情と洗練されたポージングが、ガウルの美しさをより一層引き立てた。

投稿を見たファンからは「女神」「妖艶すぎる」「めっちゃ綺麗…」「スタイリング大優勝」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ガウルInstagram）

なお、ガウルが所属するIVEは、2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースする予定だ。

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。