【難解英熟語】”Carry out” ってどういう意味？…「運び出す」だけだと思っていませんか？
あなたはわかりますか？
突然ですが、“carry out” ってどういう意味か分かりますか？
carry は「運ぶ」、out は「外へ」。だから「運び出す」と訳しがちですが……実はそれだけではありません。
むしろ、ビジネスやニュースで頻出するのは別の意味なんです。
気になる正解は……
正解は・・・
「実行する」でした！
“Carry out” は、計画・調査・命令・作業などを最後までやり遂げる（実施する） という意味で使われます。
語源のイメージはシンプルで、「やるべきことを外に運び出して現実の行動として実行に移す」感じです。頭の中や紙の上にある計画を、実際の行動にして完了させるニュアンスです。
例文を見てみましょう。
We will carry out the plan next month.
来月、その計画を実行します。
「実行する」を do で済ませたくなる場面でも、carry out を使うと “きちんと実施する”感が出て一気にそれっぽくなります。
この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。
難解英熟語にもっと挑戦したい方はこちら