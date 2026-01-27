【難解英熟語】”Carry out” ってどういう意味？…「運び出す」だけだと思っていませんか？

あなたはわかりますか？

突然ですが、“carry out” ってどういう意味か分かりますか？

carry は「運ぶ」、out は「外へ」。だから「運び出す」と訳しがちですが……実はそれだけではありません。

むしろ、ビジネスやニュースで頻出するのは別の意味なんです。

気になる正解は……

正解は・・・

「実行する」でした！

“Carry out” は、計画・調査・命令・作業などを最後までやり遂げる（実施する） という意味で使われます。

語源のイメージはシンプルで、「やるべきことを外に運び出して現実の行動として実行に移す」感じです。頭の中や紙の上にある計画を、実際の行動にして完了させるニュアンスです。

例文を見てみましょう。

We will carry out the plan next month.

来月、その計画を実行します。

「実行する」を do で済ませたくなる場面でも、carry out を使うと “きちんと実施する”感が出て一気にそれっぽくなります。

この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。

