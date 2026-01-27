【本鮪が110円から】スシロー×豊洲市場、鮪専門仲卸の厳選ネタ・老舗寿司店の監修商品が登場

寿司チェーン「スシロー」は1月28日から、フェア『天下の魚市場 豊洲×スシロー』を全国の店舗で開催する。

豊洲市場の仲卸が精選したネタが登場し、目玉商品は税込110円〜で楽しめる「豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み」。販売期間は2月15日までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。各店舗の販売状況は、公式アプリやホームページで確認できる。

今回のフェアでは、鮪の目利きで知られる豊洲の鮪専門仲卸「米彦（こめひこ）」が選び抜いた天然本鮪や、豊洲市場内の人気寿司店「大和寿司」で受け継がれる職人技を、スシローで気軽に楽しめる。

『天下の魚市場 豊洲×スシロー』フェア

販売商品は以下の通り。

※店舗によって価格設定が異なる。価格はすべて税込。

〈豊洲の鮪専門仲卸「米彦」目利きの商品（一部）〉

株式会社米彦は、豊洲市場に店舗を構える鮪専門の仲卸。生本鮪を中心に、天然・養殖・冷凍まで幅広く取り扱い、自社加工場を持つ点も強みだという。

◆豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み（110円〜）

「米彦」が厳選した天然本鮪を使用。身が引き締まり、程よい脂のりが特長で、粒感を残したねっとりとした食感に仕上げた。海苔で包むことで、本鮪本来の香りと旨みをダイレクトに味わえる。

※テイクアウトの場合は軍艦1貫で提供

※販売予定総数250万食。2月15日までだが、完売次第終了

◆豊洲 天然本鮪 赤身食べ比べ（260円〜）

天然本鮪の赤身と、煮切り醤油漬け赤身をセットにした2貫盛り。

※販売予定総数181万食。完売次第終了

◆豊洲 天然本鮪6貫盛り（1,120円〜）

天然本鮪を6種の仕立てで楽しめる豪華な盛り合わせ。

内容は「大とろ」「中とろ」「中とろ焦がし醤油（直火炙り）」「赤身」「煮切り醤油漬け赤身」「ねぎとろ包み」各1貫。

※販売予定総数48万食。完売次第終了

〈豊洲の名店「大和寿司」監修商品〉

「大和寿司」は、築地時代から行列ができる老舗寿司店。市場直結の立地を活かし、確かな目利きで仕入れた魚を提供してきた。

◆いわしの江戸前酢洗い（180円〜）

脂ののったいわしを、江戸前の技「酢洗い」で仕上げ、身を引き締めて旨みを引き出した。

※販売予定総数54万食。完売次第終了

◆江戸前の匠すし3貫盛り（360円〜）

大和寿司監修の江戸前寿司を食べ比べできる一皿。

内容は「炙り水たこ 江戸前煮詰めがけ」「いわしの江戸前酢洗い」「いかと筋子包み」各1貫。

※販売予定総数99万食。完売次第終了

〈その他のフェア商品（一部）〉

このほかにも、豊洲市場の仲卸が監修・太鼓判を押したネタが登場する。

◆煮あわび 江戸前煮詰めがけ（360円〜）

貝類専門仲卸「渡辺商店」監修。

※販売期間は2月8日まで。予定総数13万食で終了

◆気仙沼産 かつおたたき（120円〜）

仲卸「尾坪水産」太鼓判の一皿。

※販売予定総数71万食。完売次第終了