「財政政策の歴史的大転換で日本経済ジリ貧脱却を問う」これこそが高市解散総選挙の大義だ

議院内閣制の精神とは

今回の解散総選挙について、ネットやメディアでは「大義がない」「統一教会隠しだ」「850億円の血税無駄」「党利党略だ」といった批判が飛び交っています。X（旧Twitter）を見ても、こうした感情的な言説が目立ちます。しかし、これらの批判は、日本の政治制度の本質を十分に踏まえたものとは言えません。制度と政策の観点から冷静に見れば、今回の解散には、明確な正当性と大義が存在します。

日本は議院内閣制の国であり、国会と政府は本来、同じ政策路線を共有すべきです。国民が選んだ議員に基づいて内閣が組織されるため、国会と政府の基本方針が（多少の相違はむしろ望ましいとしても）「大きく食い違う」状態は、議院内閣制下の民主主義として本来あるべき姿ではありません。

現在の国会は「石破政権」を前提に選ばれた議員で構成されており、与野党ともに石破総理を前提とした審判を受けてきました。しかし、今の総理は高市早苗氏です。石破氏と高市氏の政策は財政・対中・安全保障などで正反対であり、国会（旧路線）と政府（新路線）の深刻な乖離が生じています。

議院内閣制の精神に反するこの状態を放置することはできません。だからこそ、今回の解散には明確な大義があります。それは、政府の新路線を国民に示し、その是非を問うこと。そして、その結果に基づいて国会を再構成し、政府を再構築すること――これこそ民主主義の正しい筋です。

ジリ貧継続を選ぶのか

統一教会問題については、党内で調査と処分がすでに行われています。「隠すための解散」という批判は、制度的にも論理的にも整合しません。むしろ、解散すれば追及の場は減るどころか、選挙を通じて国民の審判に直接さらされることになります。

また、850億円規模の選挙費用についても、ジリ貧経済によって毎年失われている国富（わずか1〜2％の成長率の下落で失われるのは年間6兆〜12兆円）と比べれば、制度の正常化と政策路線の是非を問うために必要な投資的コストと考えることもできます。むしろ、ジリ貧継続による長期損失の方がはるかに大きいのです。

つまり、この選挙は、「高市政権の路線を国民が選ぶのかどうか」を正面から問う選挙です。高市路線を選ぶのであれば、積極財政を含む新たな政策体系を、国民が明確に承認することになります。もしそれを選ばないのであれば、「中道」等の路線（それは決して積極財政ではありません。石破政権や岸田政権と同様の財政方針、すなわち緊縮財政路線です）に基づいて、新たな政府を構成すべきです。ここにこそ、今回の解散の真の大義があります。

そして、その最大の争点こそが、積極財政による「五大転換」。これは単なる政策の小修正ではありません。戦後日本が一度も本格的に実行してこなかった、国家運営思想そのものの歴史的大転換です。メディアがしばしば積極財政を貧するために唱える「ポピュリズム」批判は、実証的根拠に乏しいレッテル貼りに過ぎません。

歴史的な財政政策の転換

第一の転換は、「国債発行是認」主義への転換。これまでの日本は、プライマリーバランス黒字化という規律のもと、「財政赤字＝悪」「国債発行＝禁止」という発想に縛られてきました。高市政権はこれを改め、成長率の範囲内であれば国債発行を許容し、債務対GDP比を重視するという、世界標準の財政運営へと転換します。

第二の転換は、消費税減税の実現。戦後、日本では消費税は一度も減税されたことがありません。高市政権は、飲食料品に適用されている軽減税率分を、2年間に限りゼロにする方針を目指しています。これは、家計の可処分所得を直接押し上げ、内需を回復させるための、歴史的な政策転換です。

第三の転換は、「必要性に基づく予算決定」主義への転換。これまでの「当初」予算の編成は、「増やしてはいけない」という発想が先行してきました。高市政権はこれを改め、必要性に応じて当初予算の増額も認めるという、当たり前の財政運営へと転換します。

第四の転換は、「予算複数年度主義」への転換。単年度主義は、防災・エネルギー等の長期投資を阻害し、予算硬直化等の深刻な弊害を創出します。高市政権は、複数年度にわたる予算コミットを可能とし、より柔軟な予算編成を本格化させます。

第五の転換は、「迅速投資」主義への転換。これまでの日本は、必要な投資であっても、十分な予算が措置されず、遅々として進んできませんでした。高市政権は、インフラ、防災、エネルギー、研究開発等に長期的視点から十分な予算を措置し、迅速投資を可能とする体制へと転換します。

これら五大転換はいずれも、政府の財政、つまり「政府活動」に強烈な「軛」（くびき）をかけてきた石破政権までの既存路線の大転換です。それらの「軛」を取っ払い、より合理的な国際標準の規律（債務対GDP比）によって政府活動の自由度を抜本的に引き上げます。そしてそれを通して「真の成長」を導く政府活動が可能となる、という戦後日本における文字通りの未曾有の巨大な政策転換です。

一方で、現状維持、すなわち中道勢力などが唱える実質的な緊縮路線を選べば、財源をファンド運用益などに依存するにとどまり、その結果、経済成長が事実上不可能となります。国民所得も需要も伸び悩み、日本経済はジリジリと衰退する「ジリ貧」の状態にとどまることになります。

だからこそ、今回の選挙は、単なる政権選択を超えています。ジリ貧の現状維持か、積極財政による歴史的大転換か――日本の未来そのものを決める国民的選択なのです。

是非投票で判断を

高市総理は、それだけの巨大な政策転換を打ち出したからこそ、総理としての進退をかけた上で、国民に信を問うこととしたのです。

スキャンダル隠しでも、党利党略でもありません。日本をジリ貧から救い出すための、政策の「大転換」を国民に問うこと。それこそが、今回の解散総選挙の本当の意味です。

投票によって、この大義をどう判断するのか。ぜひ、制度と政策の中身を踏まえて、冷静に考えていただきたいと思います。この大義を支えるため、ぜひ投票で判断を。ご友人にもシェアいただければ幸いです。詳細なデータ解説は、X（https://x.com/SF_SatoshiFujii）やYouTubeでも発信しています。是非ご参照ください。

【あわせて読む】『なぜいま、解散なのか……高市総理の狙いは「責任ある積極財政の実現」を国民に問うことにアリ』

【あわせて読む】なぜいま、解散なのか……高市総理の狙いは「責任ある積極財政の実現」を国民に問うことにアリ