角田光代に山田詠美…作家と地域住民に愛され続けて50年超の東京・西荻窪「老舗」書店が重視する「売る」ための棚作りとは

12名の有名作家が文章を寄せてくれる地域密着書店

ようへい：今回は「本を探しに街に出よう」ということで私が全国各地の書店にお邪魔をして、その書店の魅力、歴史を伺うという回になっております。やって参りましたのは、東京都杉並区、JR中央線・西荻窪駅北口出て左手すぐのところにあります西荻・伏見通り商店街「今野書店」さんです。駅前の商店街を入ったところにあるという、本好き・書店好きとしては、よだれが止まらないところ。お話を伺いますのは今野書店代表取締役社長・今野英治さんです。よろしくお願いいたします！

今野社長：よろしくお願いします。

ようへい：まず今野社長に伺いたいのは、2代目社長ということで、お父様が本が大変お好きで書店を始めたということですね。

今野社長：はい。元々上野に住んでいたんですが、当時父はいろんな職を転々として長続きしませんでした。自分は本が好きだから本屋をやりたいということで1968年に始めたのが最初ですね。稲荷町という地域で、当時は本当に何もなく、住宅地でも商店街でもないような面白い土地に開業したので、本屋としては主に外商中心でやっていました。

ようへい：駅前というわけでもなく、最初はなかなか難しかったんですね。それが現在は西荻窪に移転をしているわけですが何年前ぐらいに営業スタートしたんですか？

今野社長：1973年ですね。実は祖父の事業が失敗して、元々その上野の土地を売らなきゃいけなくなり、西荻窪の方にたまたま物件を見つけて移転してきました。最初はこの通りの約300メートル近く奥に土地と家を買って店舗付き物件で始めて、さらにこの場所に移ったのは2011年ですから、15年前ですね。

ようへい：15年前ですか。ただこの地域で根ざして皆様に素敵な本をお届けしているということですが、現在この西荻窪駅周辺、今野書店さん以外に書店はあるんですか？

今野社長：新刊書店は、ついにうちだけになりましたね。今から7、8年前、2017年ぐらいだと思います。西荻窪に来た頃は10店舗近くありました。増減しながら最終的には3店舗ぐらいになって、最終的にウチだけになったという感じです。

ようへい：経営ってことを考えると、競合他社がなくなることはご自身のお店が売上が良くなるということもあるかもしれませんが、やはり書店が次々なくなっていくというのは寂しさというものを覚えますか？

今野社長：寂しさはありますが、経営から考えると、もしここでもう1店舗西荻窪に出店されると、冷や汗が出るぐらい大変な状態になるというのはありますね。

ようへい：ということは、やはり以前と比べて読み手が減ってる、買ってくれる方が減ってるというのは、長年書店経営をされて感じるところですか？

今野社長：そうですね。読書離れと言いますけども、実際にどこが読書離れなんだろうなと思うと、高年齢の方たちはまだ本好きな方が結構いらっしゃるんですが、中年齢層から下の人たちの人数が随分減ってる感じがします。また、活字を読む方が減ってるというよりも、コミックの方は電子書籍の影響を相当受けてますよね。本はそれほど影響受けていませんが、その中でもやはり少しずつ減ってるんじゃないかなと思います。

ようへい：ただ、現在午後2時半ぐらいに取材に来てから1、2時間お邪魔していますが、ひっきりなしにお客さんが来ていて、まさに地域に愛されてる書店ですね。

今野社長：そうですね、地域の方が挨拶がてらに来ていただく方もいっぱいいらっしゃって、お店の中に人がいるというのはいつも本当に嬉しく思います。また、中学校の同級生とかはいまだに僕が本屋をやってるのを嬉しく思ってくれています。

ようへい：さてそんな2代目、今野英治社長ですけど、小さい頃からお父様が本好きで書店やってたわけですから、そのおかげで本が好きになったのか、あるいは逆に本に囲まれすぎてアレルギーになっちゃったのか、どちらですか？

今野社長：後者の方です(笑)。家の中が本だらけですからありがたみがないんですよね。どんなに読もうと思っても挫折して、すぐやめても次に本があるという感じですし、父親が薦めてくる本は難しい本ばかりで最後まで読み込めなかったりして、それで漫画の方に逃げてったって感じです。一番覚えてるのは武者小路実篤とか、夏目漱石もそうですけども、父親はああいったものを読めって言うんですけど、なかなか読み込めない。挫折することばかりでした。

ようへい：世代が違うかもしれないですけど、最初はアンパンマンぐらいから行きたいですよね(笑)。でも漫画の方に行ったとはいえ、やはり本という世界とは縁があって、2代目となって今野書店を盛り上げてるわけですが、お店を継ぐきっかけはどのようなものでしたか？

今野社長：店を継ぐことは子供のころから父親に刷り込まれていて、逃げ場がないような状況でした。大学卒業したら本屋を継ぐんだと言われて育ってきたんで、それはやむを得ないかなと思っていました。

ようへい：人気があっても後継者がいなくて閉めざるを得ない老舗のお店って沢山ありますが、本が好きで立ち上げたお店を息子が継いでくれたのは、お父さん嬉しかったんじゃないですか？

今野社長：それが、全然そういう素振りも見せず、全く我が道を行く人でしたので、感謝をもらったことは全くなかったですね。

ようへい：我が道を行く……でも書店経営するにあたっては気を遣わなくちゃいけないと思うんですけど、そういうところはしっかりされてたんですか？

今野社長：いや、お店は母に任せて、自分はたまに自由に店番をするぐらいで、本に囲まれて好きな本を自分で読んでというような状況でした。

今野社長：本当そう思います(笑)。

ようへい：実際に継ぐにあたって、大学卒業後に武者修行に出たというのを伺いました。

今野社長：大学卒業してすぐに紀伊國屋書店さんで2年ほど働きまして、その後は埼玉の須原屋さんという書店で1年半ぐらい修行させていただきました。一人の店員として皆さんと一緒に仕事をするだけなんですが、当然書店の2代目がやるということで仕入れを任せてもらえたりだとか、普通の書店に就職した1、2年目の人が経験するようなことより深いことをやらせていただきました。須原屋さんの時は、店舗のほぼ1階層の部分を全部マネジメントさせてもらったりとか。

ようへい：えーっ！

今野社長：あとは新店舗を立ち上げる時に開店要員として割と様々なことを任されて、非常に良い経験をしたと思います。

ようへい：そして満を持して、資料ですと、今野さんが社長に就任したのが1994年、平成6年ですね。当時はまだ出版業界イケイケドンドンだったと思うんですが、90年代後半ぐらいから厳しくなったと聞いております。

今野社長：自宅に帰ってきたのが1985年前後で、そこから売上が上がったりして、当時トーハンさんという卸しの取引先から昔のお店の場所をビルにした方が良いのではという提案がありまして、大きくしたんです。その時がちょうどバブル前の1987、8年頃で、売上はすごく上がったんですけど、先ほど言った通り94年頃から横ばいの状況になりました。当時バブルで金利が高くなってなかなか厳しい状況になったのを覚えています。毎月支払いに追われる状況というのは、思い出すと未だに身が縮むような思いです。

ようへい：売上が徐々に下がり、金利の問題などで経営が厳しくなった。でもその荒波を乗り越えての2026年があるわけですよね。厳しい状況の時にされた経営努力はどんなものでしたか？

今野社長：本屋って特別な何かをやるということがありませんし、資金的にそう簡単に何かに手を付けることができないじゃないですか。幸いにも乗り切れたのは、その当時に学校の教科書販売の利益が少しあったこと。それが結局、辞める書店さんが扱っていた分を引き継いで拡大できたことが非常に大きくて、随分助けられました。また地域柄なのかどうか分かりませんが、井伏鱒二などの作家さんが集う文士村と言われた荻窪や、吉祥寺が近いことも影響してると思うんですが、地域に様々な作家さんがいらっしゃいます。現在でも角田光代さん、山田詠美さん、誉田哲也さん、そういった方たちが足繁く通っていただいて、スタッフとも会話をしてくれています。

ようへい：店員さんのモチベーションはもちろん、作家の方たちも自分の作品を読んで置いてくれてるお店と関係を築けることで、書くモチベーションにもなっているんじゃないでしょうかね。

今野社長：そうなっていただけると本当ありがたいです。創業50周年の時に、出版社の編集の方たちが一緒にチームのような形になってくれて、50周年をどう盛り上げようかということになりました。その時に地域に根ざした作家さんにエッセイを書いていただきました。当店の歴史について書いていただいたペーパーを毎月1枚ずつ、12ヶ月にわたって12枚作ってお客さんに提供することができました。

ようへい：これは……なかなかやっていただけることではないですよね。

今野社長：12人の作家さんに声をかけられること自体が西荻窪ならではだなと思います。

ようへい：12人、野球やろうと思ったら1チーム作れるぐらいの人数ですから！ ぜひ皆さん、今野書店さんの公式サイトをご覧になってみてください。どんな作家さんとお付き合いがあって、50周年の記念をお祝いをしてくださったかが分かるようになっております。さて現代では本はネットで注文したり電子書籍で読むことができますが、それとは別にやはり実際の本屋さん、書店に来る意味や魅力というのはどのようなところにあるとお考えでしょうか？

今野社長：書店は、本を探しに来る方もいますが、目的を持たずに入ってくる方もいらっしゃる。そういう方が「こんな本もあるんだな」と新しい出会いを見つけて本を買っていただけるのが、すごくありがたいなと思ってます。それから、目的を持って来た時でも、その本の周りに違う本があるわけですよね。その違う本を見て「こういう本もあるんだな」と新たな発見として見ることもできる。

そういうのはネットでは難しいですし、ありきたりですけども非常に大事なことです。図書館と本屋は何が違うかというと、本屋は読者の方に「売る」ために棚作りをしてプレゼンテーション・提案するわけですよね。その売るための棚というのは、図書館は本を「並べる」のとは違って、先ほど言った提案をするということが大事なんだなと思ってます。

ようへい：そうですよね。僕はよく言うことなんですけど、心が渇いてる時に書店一周すれば自分に必要な本がきっと語りかけてくると思うんですよね。だから本屋さんに行くことで自分の目的を知ることや発見ができたり、インスピレーションを醸成できる場所でもありますよね。

今野社長：そうですね。例えばCDでもネットでCDを買うのとCDショップに行くのと違いますよね。CDショップに行った時はジャケ買いをするわけです。まあ当時はレコードでしたけどもね。あれと同じような感覚だなって。

ようへい：いやジャケ買い、懐かしいですね。昔ありました。

今野社長：本屋も今ジャケ買いありますよね、本当にね。

ようへい：やっぱり本屋さんて、今日と明日でまた目につく本が違ったり、「え、こんな本ここにあったっけ？」なんていう発見もありますよね。とにかくまずは皆さんのニーズ、自分のニーズを探すためにも僕は書店に足を運んでいただきたいと思います。さてせっかくですから、今野社長から講談社オススメの1冊をご紹介いただけますでしょうか？

今野社長：はい。一つ目は『ロッコク・キッチン』ですね。著者は川内有緒（かわうち・ありお）さんという方です。2025年度Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞された作品で、川内さん自体がうちのお店にもよくいらっしゃっていただけるんで、ぜひご紹介したいなと思いました。これは東日本大震災の福島第一原発の事故から15年が経ちますけども、国道6号線を旅して、そこでいただく色々温かくて美味しい料理などを基にそこで暮らす人々の記憶を綴った話なんです。

川内有緒『ロッコク・キッチン』

ようへい：へー！ もう1冊お持ちいただいてますけれども。

今野社長：もう1冊は、これはうちのスタッフのおすすめなんですけど、小川哲（おがわ・さとし）さんの『言語化するための小説思考』です。

ようへい：小川さんは小説自体も面白いですけれども、本に関する一言というのが本当に見事で、使いたくなるようなフレーズがたくさんあります。小説とはまた違って小川さんの魅力を知ることができますよね。

今野社長：帯にも「頭の中にあるものが伝わる言葉に生まれ変わる」って書いてある。これはすごい大事なことですよね。なかなか頭の中にこう思い描いたものを言葉に出せるっていうのは難しいことですからね。

小川哲『言語化するための小説思考』

ようへい：いつの何の本で知った言葉か分からないけれども、誰かと話している時に励ます一言や支える一言としてその言葉が出てきて……っていうことはたくさんありますよね。そういった、自分の引き出しの中に素敵な言葉を埋めるためにもやはり読書というのはこれからもきっとなくならないんでしょうね。さて、今野書店の今後のあり方としては、社長は何か考えてらっしゃるんですか？

今野社長：はい、私は子供がおらず継がせることがちょっとできないので、どういうふうにしていくか色々考えながら運営していきたいなと思ってます。

ようへい：でも今こうやって見ると、本当に本が好きなんだろうなっていう店員さんがたくさんいらっしゃるので、まだまだ社長現役でこれから10年、20年、30年と頑張っていくんだろうなと思います。きっと良い形で、西荻窪に今野書店という文化が残っていくんじゃないでしょうか。正直ある種、社長も楽観できているところあるんじゃないですか？

今野社長：はい。まさにその通りで、西荻窪から本屋は絶対になくなってはいけないと思ってるので、続けていけるよう努力していきたいと思ってます。

ようへい：本を探しに街に出よう、東京都杉並区、JR中央線・西荻窪駅北口出て左手すぐのところにあります、今野書店さんにお話を伺いました。今野社長、お忙しい中、ありがとうございました！

今野社長：ありがとうございました！

