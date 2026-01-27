¡ÚÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤¿2¿Í¡Û»×¤ï¤ºº£ÅÄÈþºù¤â¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡Ä¡©»ëÄ°Î¨ÇúÁý¤ÇºÇÂ®¤Î¡Ö¹ÈÇò»Ê²ñ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×¤«
ÍµÈ¤Èº£ÅÄ¤¬ºÆ¤Ó»Ê²ñ¤Ë¡Ä¡Ä
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤³èµ¤¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹¤é¤¯»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿Âç³¢Æü¹±Îã¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÊüÁ÷¤Ç¸«»ö¤ÊÉü³è·à¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê'25Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ÎÂè2ÉôÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï35.2¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£Îò»ËÅª¤ÊÄã¿å½à¤ËÄÀ¤ó¤À°ìºòÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤«¤é2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¾º¤òµÏ¿¤·¡¢¶É¾åÁØÉô¤¬ÌÜÉ¸¤¹¤ë¡Ø»ëÄ°Î¨35¡ó¤ÎËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¡Ù¤ò3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½Ö´ÖÀ¤ÂÓºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤â¡¢ÇòÁÈ¤ÎÍ¥¾¡¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿23»þ44Ê¬¤Ë40.7¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è/¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤òµÏ¿¡£¤Ê¤ó¤È5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë40¡ó¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤Î¤À¡£ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò¤ò½ä¤ë»ëÄ°Î¨¿ä°ÜÉ½¤ò¸«¤ë¤È¡¢NHK¤¬»Å³Ý¤±¤¿ÀïÎ¬¤¬¸«»ö¤Ë¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º³Ë¤È¤Ê¤ë½Ð±é¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£ZÀ¤Âå¤äTÁØ¡Ê10Âå¡Ë¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ù¤äHANA¤ò½Ð±é¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËMrs.GREEN APPLE¡Ê3²óÌÜ¡Ë¡¢Vaundy¡Ê3²óÌÜ¡Ë¡¢back number¡Ê2²óÌÜ¡Ë¡¢RADWIMPS¡Ê3²óÌÜ¡Ë¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê3²óÌÜ¡Ë¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤âËþÊ×¤Ê¤¯¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÁí¹çÀïÎ¬¤Ë¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌ±Êü¥¡¼¶ÉÊÔÀ®¥Þ¥ó¡Ë
¤µ¤é¤ËFM3ÁØ¡Ê50¡Á64ºÐ¤ÎÃË½÷¡Ë¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÊÎ¤í¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹â»ëÄ°Î¨¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76ºÐ¡Ë¤ä¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê67ºÐ¡Ë¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63ºÐ¡Ë¡¢B'z¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê61ºÐ¡Ë¤ÈÊ¡»³²í¼£¡Ê56ºÐ¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤·¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¤ÎËþÂ´¶¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡½¡Ë
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢NHK¤ÏÁá¤¯¤âº£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¸þ¤±¤¿ÉÛ¿Ø¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿Ø¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¶ÉÆâ¤ÎÉ¾²Á¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51ºÐ¡Ë¤Èº£ÅÄÈþºù¡Ê28ºÐ¡Ë¤Î2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë°§»¢¤È¸æÎé¤ò·ó¤Í¤¿ÀÊ¤Ç¡¢'26Ç¯ÅÙÊüÁ÷¤Î¹ÈÇò¤Ç»Ê²ñÂ³Åê¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍµÈ¤¬¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡ØÎáÏÂ¤Î¹ÈÇò¤Î´é¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£ÍµÈ¤âº£ÅÄ¤â¤µ¤¹¤¬¤ËÂ¨Åú¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò´ó¤³¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê»ö¾ðÄÌ¡Ë
·ã¤·¤¯¤Ê¤ëÃçÌîÂÀ²ì¤Î¡ÖÁèÃ¥Àï¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»Ê²ñ¸õÊä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤éÌ¾Á°¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî4²ó¤â¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¿Ê¹Ô¤Î°¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÈô¤Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂæ»ì¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥É¥ê¥ÖÂÐ±þÇ½ÎÏ¤¬²þ¤á¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢ÍµÈ¤äº£ÅÄ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤À¤¬¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ºÆ¤Ó¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î»ö¾ðÄÌ¡Ë
¸½ºß¡¢¥Ý¥¹¥È°½À¥¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê25ºÐ¡Ë¤À¡£¡ØË¿Ã·»Äï¡Ù¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÉü³è°Ê¾å¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ëË¿Ã½¨Ä¹¤ÎÎ©¿È½ÐÀ¤Êª¸ì¤Ï¡¢½é²ó13.5¡ó¤È¤¤¤¦¹¥È¯¿Ê¤ò¸«¤»¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØNHK ONE¡Ù¤Ç¤âºÆÀ¸²ó¿ô100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¸½ºß¤ÎNHK¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¹â»ëÄ°Î¨¤òÏ¢È¯¤·Â³¤±¤ë¡ØË¿Ã·»Äï¡Ù¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃçÌî¤ËÀÜ¿¨¤·¤è¤¦¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯ÁèÃ¥Àï¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç²Ï¤Î¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ë10·î°Ê¹ß¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤ÎÊÔÀ®¥Þ¥ó¤é¤¬ÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶·é´¶¤¬¤¢¤êÏ·¼ãÃË½÷¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤¿Íºà¡£¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤ÏCM·ÀÌó¤À¤±¤Ç3²¯±ß¶á¤¯¤ò²Ô¤®½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«Ì±Êü³Æ¶É¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆÃçÌî¤ËÀèÊÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬Â¾¤Ê¤é¤ÌNHK¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ä¾ðÊóÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÂú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¼«¶É¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬1·î25Æü¤ËNHK¤ÎÂè26Âå²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Á°¡¦Éû²ñÄ¹¤Î°æ¾å¼ùÉ§»á¤À¡£ÆâÉô½Ð¿È¤Ç²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ï'08Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ê¡ÃÏÌÐÍº»á°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£¸½¾ì¤Îµ¡Èù¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¡ÖÀ¸¤¨È´¤¡×¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ë¶ÉÆâ¤Î»Îµ¤¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³°Éô½Ð¿È¤ÎÎòÂå²ñÄ¹¤Ï¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¼êÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¸½¾ì¤È¤Î°Õ¼±¤ÎÐªÎ¥¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¶ÉÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£°æ¾å¿·ÂÎÀ©¤Ï¤½¤ì¤é¤òºÆÅÙ¡¢¸«Ä¾¤·¡Ø½¸Ãæ¤ÈÁªÂò¡ÙÀïÎ¬¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡£À¤ÏÀ¤äÀ¯¼£²È¤«¤é¤Î°µÎÏ¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢NHK¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤¿ÈÖÁÈºî¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤ÏÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤â¶¦Í¤µ¤ì¼ã¼ê¤Ï´üÂÔ¤È´õË¾¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
2026Ç¯¡¢NHK¤Ï°ìµ¤¤Ë¼é¤ê¤«¤é¡Ö¹¶¤á¡×¤ÎÂÎÀ©¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£NHK¤Î²÷¿Ê·â¤Ö¤ê¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Ûº£ÅÄÈþºù¤Î¡Ö3²¯±ß¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ç¹ÈÇò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´éÌÌÁóÇò¤Ë¡Ä¡ª¡Ö¶¦±éNG¡×¤Þ¤Ç±½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÄ¶ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¡×
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Ûº£ÅÄÈþºù¤Î¡Ö3²¯±ß¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ç¹ÈÇò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´éÌÌÁóÇò¤Ë¡Ä¡ª¡Ö¶¦±éNG¡×¤Þ¤Ç±½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÄ¶ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÇÛÀþ,
¥Í¥¸,
Ï·¸å,
Êè,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÆÁÅç