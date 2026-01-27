公示日直前に高市息子が「不出馬」に…注目選挙区「福井」で起こった「大騒動の全貌」

高市総理の息子が「急遽出馬とりやめ」

1月27日の衆院選公示を前に、福井2区で騒動が起きた。渦中の人となったのは、現職の福井県議、山本建氏（41歳）だ。山本氏は、高市早苗首相の夫で元衆院議員の山本拓氏の長男として知られている。山本建氏は23日に、福井2区から無所属で出馬する意向を表明したが、翌24日に一転して今回の衆院選への出馬を見送る意向を再表明した。福井2区で一体、何があったのかーー。

大手紙政治部記者はこう解説する。

「敦賀市や美浜町などが含まれる福井2区は原子力発電所の多い地域で、もともとは自民党の国対委員長などを務めた高木毅氏の地盤でした。しかし、旧安倍派の『5人衆』の1人だった高木氏は、前回衆院選で派閥の裏金問題により公認を得られず、無所属で立候補して落選しました。

高木氏は今回の衆院選でも福井2区からの出馬を模索していたようですが、地元の支援を取りつけることができず、出馬を見送りました。自民党の候補者が不在となる中、2区からの出馬に意欲を示したのが、山本建氏と斉木武志氏（51歳）です」

元NHKアナウンサーの斉木氏は、前回衆院選で福井2区から日本維新の会の公認を得て出馬。小選挙区での当選はならなかったものの、得票数で2位につけて比例復活した。ただ、斉木氏は昨年9月に維新に離党届を提出しています。連立政権入りに舵を切ろうとする維新の方針に『安易に与党入りするのではなく、既成政党への批判の受け皿になるべき』と反発したのだ。維新はこのとき、離党届を提出した斉木氏を含む3人を除名処分にしている。

維新の連立入りに異を唱えた斉木氏だったが、なんと除名処分を受けた後、昨年11月に衆院の自民党会派に合流するという豹変ぶりをみせた。維新から除名された3人が自民党会派に入ったことで、衆院で過半数割れだった自民・維新の与党は過半数確保に成功した。

「少数与党」という厳しい立場にあった高市政権にとって、過半数確保の意義は大きい。維新を除名された3人の自民党会派入りを主導したのは斉木氏とみられていただけに、斉木氏に関してはさまざまな憶測が飛び交っていた。

悔しさをにじませた会見の「中身」

前出の記者はこう話す。

「『少数与党』の解消という功績に大きく貢献した斉木氏の処遇については、永田町でよく噂になっていました。回っていたのが、『自民党会派入りの見返りに、次の衆院選福井2区で自民党から出馬する』という話で、今回これが現実になったといえるでしょう。

そして自民党は1月22日に、福井2区の対応について、斉木氏を『支持』すると発表したのです。これに激怒したのが自民党福井県連です。もともと県連は、同2区の公認候補として、山本建氏を党本部に上申していましたから。

斉木氏は自民党籍がないことに加え、過去の選挙では自民党候補の対抗馬として選挙を戦っています。さらに、自民党会派入りに関して自身がキャスティング・ボートを握っていると有頂天になっていたことも、地元の反感を買っていました」

党本部の裁定に納得のいかない山本建氏は23日に記者会見を開き、福井2区から無所属で立候補をすると表明。福井県連も山本建氏と歩調を合わせ、同氏を県連として全面的に支援する方針を決めた。

ところが翌24日、山本建氏は再び記者会見を開き、一転して今回の衆院選への不出馬を表明した。会見で山本建氏は鈴木俊一幹事長および古屋圭司選対委員長から電話があったことを明かし、「（山本氏は）高市首相の義理の息子で、無所属であっても出馬が党全体に与える影響を考えてほしい」と出馬を取りやめるよう説得されたという。

これを受けて山本建氏は翻意し、会見では「どこまでも『高市首相の義理の息子』というのがついて回るんだと思った」と釈明した。

山本建氏が強行出馬していれば世襲批判は免れなかっただけに、党本部では安堵の声も聞かれるが、公示日直前の今回の「福井騒動」は選挙戦に少なからぬ影響を与えそうだ。

