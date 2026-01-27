いまの「天皇と上皇」が、かつて持たれていた「まったく異なる意外なイメージ」

平成の皇室が隠そうとしたこと--。

平成の中盤以降、明仁天皇・美智子皇后ご夫妻（当時）と、徳仁皇太子・雅子皇太子妃ご夫妻のあいだには、しばしば「衝突」「すれ違い」と言える状況があった。

それはどのような衝突だったのか。それは皇室の在り方とどう関わっているのか。

注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つ家族はなぜ衝突したのか』では、宮内庁担当記者を務めてきた著者が「二つの家族」の関係を軸に、平成から現在までを描き出している。

ここでは本書から、昭和末期にいまの上皇と天皇がどのようなイメージをもたれていたかを振り返った部分をお届けしよう。

（本記事は、大木賢一『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』の「まえがき」を抜粋・編集しています）

「昭和」の終わり

1988（昭和63）年末、87歳の昭和天皇は重い病の床に臥せっていた。9月18日の大相撲観戦が高熱で中止となり、翌日吐血して緊急輸血が始まった。以降、吐血と下血を繰り返し、報道各社は毎日の輸血量などを細かく報道した。

戦前戦中を、軍国日本のトップに置かれた統治権の総攬者として生き、戦後一転して「象徴」となった稀有な天皇の生涯は尽きようとしていた。政治性を離れた自分自身の「象徴天皇」としての位置づけについては、終生正確には理解できていなかったと言われる。

例えば、初代宮内庁長官の田島道治（たじま・みちじ）が記した『昭和天皇拝謁記』によると、戦後も現実政治に多大な関心を示し続け、首相の任命を拒む可能性を示唆することまであり、田島はこうした発言を懸命にいさめていた。政治性を厳しく禁じられた象徴天皇としての自覚は乏しく、「象徴とは何か」という問いについては、次代に答えをゆだねることになった。

「イメージが湧かないなあ」

病中の昭和天皇を見舞おうと、皇居前広場には、連日多くの人が集まって手を合わせた。ノンフィクション作家の吉岡忍氏は、「代替わり」の訪れを明確に意識しながら、そうした人々へのインタビューを繰り返し、「文藝春秋」1989（昭和64）年1月号に「皇位継承者 明仁親王に何を望むか」と題する記事を発表した。

副題は「皇太子はこんな人だと老若男女は思っている」で、昭和の終焉まであとひと月たらずという時点でこのような記事が成り立つのは、明仁皇太子の人間像がはっきりせず、戦後も圧倒的存在感を示した昭和天皇に比べ、何を期待したらいいのか、一般人の思いが定まりきれていなかったことを表しているように見える。

吉岡氏は、明仁皇太子ゆかりの「こどもの国」を訪れていた親子連れの声を、次のように紹介している。

「皇太子さんですか？ イメージが湧かないなあ」「テレビで見ても、あ、出てる、と思うだけで」「そういえば、白髪が増えた、と言ってたじゃないか」「関心、ないですし」「浩宮のお嫁さんには興味ありますけど」

「浩宮（ひろのみや）」というのは、徳仁天皇の幼少時の称号である。このころ28歳。すでにお妃をめぐる報道は何年も前から繰り返され、その点での国民の関心は高かった。私は大学の4年生だったが、友人の間には、皇太子とは浩宮のことだと勘違いしている者も何人かいた。明仁皇太子はこのとき55歳であり、若くはつらつとした「皇室一のスター」であるわが子浩宮に比べれば影の薄さは否めなかった。

