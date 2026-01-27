高市早苗・首相の電撃解散や立憲民主党と公明党の新党結成で大揺れの政界だが、これらはさらなる激変の序章に過ぎない。総選挙後の日本政界を待ち受ける大再編劇は、何が軸となり、各党の政治家はどう動くのか。そしてそこで問われる高市首相の「覚悟」とは――。

【表】9条改正は5党、9条改正反対は3党 憲法改正に対する各党のスタンス

政界再編のカギは「憲法改正」

政界再編のカギとなるテーマは何か。ノンフィクション作家でジャーナリストの門田隆将氏は「憲法改正」だと指摘する。

「現在の国際情勢から見て憲法改正は待ったなしのテーマになっている。高市首相の台湾有事をめぐる答弁で中国は日本への輸出規制など圧力を強め、政界では親中国派の立憲民主党と公明党が結束して中道改革連合をつくった。口では憲法改正の議論を深めると言っていますが、目的のひとつは改憲阻止と見ていい。

だからこそ、改憲勢力は高市首相を中心にまとまろうとしている。これまで自民党は改憲に慎重な公明党と連立を組んでいたから、改憲手続きに踏み込めなかったが、その公明党が連立離脱して障害はなくなった。今回の選挙で重要なのは自民、維新、国民、参政、保守の改憲政党が合わせて46議席伸ばせば衆院の3分の2を確保できること。参院は改憲5政党で既に3分の2の勢力がある。憲法改正に動くまたとないチャンスであり、改正議論のなかで政界再編も進んでいくはずです」

本誌・週刊ポスト前号（2026年1月30日号）の政治ジャーナリスト・野上忠興氏による選挙予測では自民、維新、国民、参政、保守の5党で55議席増で3分の2を超える情勢となっている（関連記事参照）。

別掲の表は憲法改正についての各党のスタンスをまとめたものだ。改正に前向きな政党の間でも、重視する改正項目に違いがあることがわかる。

そのため自民、維新、国民民主は憲法改正の条文案を議論する全会派参加の「起草委員会」の設置を主張しているが、立憲民主などが反対して「入り口」にも入れないまま議論は止まっていた。

憲法改正にどこから手をつけるか。憲法学者の百地章・日大名誉教授はこう語る。

「理想は全面改正ですが、現実的には困難。改憲派の政党でさえまとまった改憲案がない。よって個別的な条文改正を進めるしかない。どこから手をつけるかを考える際には、第1に国家の根幹にかかわる事柄であること、第2に、国家的緊急性が高いこと、第3に広く国民に支持が得られそうなテーマという3点を踏まえるのが良いと考える。

大規模災害や感染症パンデミックなどに備えた緊急事態条項の新設と、憲法9条に関しては2項改正に踏み込む前に国民の合意を得やすい自衛隊の憲法明記から始めるのが良いのではないか」

門田氏はこう言う。

「なにより重要なのは戦争放棄、戦力は保持しない、交戦権は認めない、と書かれた9条の1項2項の改正です」

改憲勢力有した安倍政権もできなかった

もちろん、憲法改正は国家や社会のあり方が大きく変わることにつながる。国会では発議の前に、なぜ改正が必要なのか、あるいは必要がないのかの論戦を通じて国民が賛否を判断できるように議論を尽くす責任がある。総選挙後に「数の力」で拙速に国会発議すべきではないのは当然だ。

そもそも、自民党は「現行憲法の自主的改正」を55年の結党以来、党是に掲げてきたが、歴代の自民党政権が本気で改正に取り組んできたとは言えない。40年以上自民党の改憲議論に関わってきた憲法学者の小林節・慶応大学名誉教授が指摘する。

「国会の憲法審査会でも、自民党はまともな改憲論を展開していない。背景には、憲法改正を国会で発議しても、国民投票で過半数の賛成を得られないというデータがあるからです。改憲は自民党の党是ですから、憲法改正が国民投票で否決されれば首相が責任をとって退陣するだけではなく、自民党は政権を降りなくてはならないリスクがある。だから本気で改正に踏み込もうとはしなかった。

自民党でさえ長くそんな姿勢だったのに、総選挙で改憲勢力が3分の2に達したからといって本格的な憲法改正を進められるのか、疑問です」

安倍政権時代の2014年総選挙と2016年参院選で改憲に賛成する勢力が衆参で3分の2を超えた。憲法改正を掲げていた安倍晋三・首相は改正に踏み込むかと見られたが、憲法改正原案の国会提出さえしなかった。

百地氏はこう言う。

「安倍さんの考えは全面改正だったが、ハードルが高い。そこで当初は憲法改正手続きを定めた96条を改正し、改正の国会発議に必要な衆参の3分の2の賛成を5分の3などに下げることを検討したが、護憲派の反対が強く頓挫。憲法改正の国会発議を模索したが、結局、改憲のテーマを絞りきれなかったと見ています」

高市首相は憲法改正原案は内閣による提出が可能という解釈を示しているが、解散会見では「皇室典範改正と憲法改正に取り組む」と一言だけの言及だった。そのうえで「こうした重要政策は、安定した政治基盤と国民の皆様の明確な信任がなければ実現できません。曖昧な政治ではなく、進むべき方向を明確に示し、国民の皆様に堂々と信を問いたい」と述べた。

前出・小林氏は、「改憲の具体的な内容にも触れず、選挙の結果で議論を進めるフリーハンドを得ようとしているのだとすれば危険なやり方ではないか」と指摘する。

自民党東京都連最高顧問を務めるOBの深谷隆司・元通産相は高市首相にこう注文を突きつける。

「憲法改正は簡単ではない。自民党はじめ改憲政党で議論のスタートには立てるが、憲法改正ありきではなく、他の野党を含めて改正が必要なのかという議論から始めなければならない。高市総理が本気で改憲を見据えているのであれば、国会の憲法調査会に任せるのではなく、総理自身が先頭に立って強いリーダーシップで改憲議論をリードするのだという決意と覚悟が問われる」

そうでなければ、この選挙が「政界再編選挙」だという本当の争点が国民に見えない。

※週刊ポスト2026年2月6・13日号