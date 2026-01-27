不調の原因は栄養失調？ バービーが産後のごちそうで週2回ラーメンを食べて医師から言われ気づいたこと

フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月27日更新）。2024年8月に第一子を出産し、産後しばらくは育児中心の働き方をしていたバービーさんですが、ここ最近は以前のように仕事も通常モードになりつつあり、育児との両立に奮闘中。そんななか、原因不明の体調不良が続き、かかりつけのクリニックに相談に行ったところ、医師からの話に驚いたといいます。その後、自分の生活を思い返して考えたことや、働くママのひとりとして感じていた違和感の正体について綴っていただきました。

お昼を食べられないまま夕方になる日も

メールの返信が、どうしても滞る日がある。

遅刻してしまう朝もある。

お昼ごはんを食べられないまま、夕方になることもある。

更新しないSNSは、目に見えてフォロワーが減った。

「なんて私はできない人間なんだ」

絶対に口にしたくない言葉が、脳内をビュンと駆け抜ける。

私は今回、仕事と家庭をうまく両立できなかった話を書きたいわけではない。自転車操業のようになんとか両立してきたにもかかわらず、その負荷や工夫や差し出してきた時間が、評価にも想像にも含まれないまま、自信だけが削られていく構造について書きたい。

当然だが、できる人もいるし、できる時もある。その大きさや頻度には、個人差もあれば、環境差もある。これは、「できる、できない」の話ではない。社会人経験のない私が、自由業なりに考え、働く女性たちの現実に共鳴していった話だ。

送信しようと作成途中のメールをスマホに残したまま、子どもの保育園の送迎に走ることがしょっちゅうある。そんな時、毎日決まった時間に家を出て、同じ電車に乗れる夫を、羨ましく感じてしまう自分が嫌だった。

「できないこと」が自分の評価になる

メールの返信が遅れることは、仕事の評価。

遅刻は、信頼の問題。

食事を抜いていることは、体調管理やセルフケアの欠如とみなされる。

けれど、その背景にある事情まで、想像されることはほとんどない。

そこに妊娠や出産、育児、家庭の事情など女性ならではの事情が重なっている可能性は、あまり考慮されない。あったとしても、それは「事情」として切り分けられ、評価とは別の場所に置かれてしまう。

結果として残るのは、「自己管理ができていない人」という印象だけだ。

まあ、私の場合は、事情がなくても元々怠惰な人間なので、就ける職種には限りがあるだろうし、一般論とは違うところもあるかもしれない。

「早い・うまい」ラーメンを週2回

ただ、それでも、自分の裁量で使える時間があるかないかで、人は簡単に「できない側」に見えてしまう。

私も、キッチンに立ったまま、子どもの残した食事をつまんで済ませることが多いし、座って食べる、という行為が、いつの間にか特別なことになっていた。

その反動なのか、先日は「早い・うまい」のとんこつラーメンに、1週間に2回は行ってしまった。5分で食べられるからだ。

それはさておき。

なぜ返信が滞ったのか。

なぜ間に合わなかったのか。

なぜ食べられなかったのか。

この3つは、別々の出来事のように見えて、実は同じ場所に回収されていく。

不調の原因が栄養失調の方も少なくない

違和感が最初に輪郭を帯びたのは婦人科での出来事だった。産後の不調なのか、更年期の入り口なのか分からず、かかりつけのクリニックに相談に行った時のこと。

医師に言われたのは、「この年代のママさん、不調の原因が実は栄養失調の方も少なくないんですよ。鉄分とれてますか？」という言葉だった。

この令和の、飽食の時代に！ そこまで自分のことは後回しにして、しかも「ちゃんと食べてる？」とケアしてもらえない人がたくさんいると知って驚いた。

同時に自分の生活を思い返していた。

5分でとんこつラーメンを流し込むのは大ご馳走、ごはんが食べられない時はバッグの中で潰れたクッキーかマフィンを口に放り込む。その勢いはまるでブラックホールに吸い込まれる星屑だ。

私は痩せこけているわけでもないから誰も心配しない。私自身も、栄養の心配をされる側だとは思っていなかった。ただ、体の話をされているのに、私はすぐに「時間」のことを考えていた。

ほかの「この年代のママさん」たちに、ちゃんと食べるための時間がほとんど残っていないことは簡単に想像できた。

家庭を持つ女性が「自信を失う過程」が見えた

私は、妊娠・出産を経てから、この構造がどれほど静かに、しかし確実に、女性の自信を削っていくのかを知った。

時間がなければ、パフォーマンスは落ちる。意欲だって、フルパワーのままではいられない。以前と同じように働けなくなるのは当然だ。

それでも、世界は自分の都合で変わってはくれない。評価も信頼も以前と同じ基準で下される。体のことは、「大人なんだから自己管理して当然」という前提で扱われる。

こうして、家庭を持つ女性は、少しずつ自信をなくしていくのではないだろうか。

自分の裁量で使える時間を、どれだけ持てているか。

毎日、決まった時間に家を出て、決まった電車に乗り、お昼休憩と通勤時間を持つ会社員の夫のことを羨ましく感じてしまう自分が嫌だった。

けれど、なぜ羨ましかったのかを、ようやく言葉にできる気がした。それは、その時間が、誰にも邪魔されず、誰かのタスクにスライドすることなく、最初から「守られている時間」だったからだ。

先日、女性管理職が少ないことをテーマにした番組に出演した。NHK総合『東海ドまんなか！』という番組の「どう増やす？ 女性管理職」という特集だ。番組内では、あるデータが紹介されていた。

「女性自身がバッターボックスに立たない」と言われがちだが、実際には、機会があれば挑戦してみたいと考えている女性社員は、意外なほど多い、という内容だった。

立ちたくないのではない。

その話を聞いて私は、「立てなくなっていく過程」のほうを思い浮かべていた。

「身の回りを整えてくれる人がいるから仕事に集中できる」構造

男性の社会的評価が、家庭やパートナーの存在と結びついて語られる場面は、少なくない。「出世したければ年上の妻をもて」という言葉もある。

身の回りを整えてくれる人がいるから仕事に集中できる、家庭が安定しているから判断力が増す、そんなふうに語られることも多い。

そのようなサポートがあれば女性だってパフォーマンスが上がるだろう。産後、栄養失調で体調が悪くなることもない。私の場合、時間があったとしても、次々と別のタスクにスライドして侵食されていった。

子どもがくたくたのお野菜じゃないと食べないから前もって火にかけておかなきゃとか、洗濯物は畳んでも畳んでもすぐに崩される、賽の河原状態なので子どもが保育園に行ってる間にやるとか、抱っこや後追い……厄介なことに『見えない育児』も母親側に偏ることが多い気がする。こうしていつの間にか、誰かのケアに置き換わっていく。

もちろん子どもに愛情があるし、夫にも愛情があって、「こうしたい」という思いがベースだ。でも、「時間がないから自分のケアは後回し」にせざる得ないことを誰も気に留めない。まさに「見えない」部分だ。

家庭内「フリーライド」

ある日、Xでこういう妻が「見えない育児」に膨大な時間を取られている状態を「ただ乗り」「フリーライド」と表現している投稿を見かけた。

うまいこと言う人がいるもんだ、と思った。その「ただ乗り」は、多くの場合、無自覚で、善意のまま、成立している。

ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』で、新垣結衣さん演じるみくりが、星野源さん演じる平匡に、結婚後、無償で妻が家事をすることを「好きの搾取です」と語った名台詞があった。知らない人のために簡単に解説すると、ふたりは最初はみくりが平匡の家事手伝いをする「仕事の契約」上での偽装結婚をしていた。しかしお互いの重要性を感じて本当に結婚することになった。その後にみくりが平匡にこう言ったのだ。

平匡は悪意を持ってみくりにお金を払わずに家事を任せきっているのではないだろう。しかし、有償で家事手伝いをしていたからこそ、はっきりわかったのではないか。「なぜこれまではお金を払ってきた大変な仕事なのに、結婚をしただけで無料でやってもらうのが当然になるのだろう？」と。家族のため、子どものケアを、すべての自分の時間を削って最優先でやることは「当然」なのだろうか。

ちなみに私たち夫婦は、子どもが成長してくれたこともあるが、夫が目に見えない育児の負荷を理解してくれるようになったことで、生活はずいぶん過ごしやすくなった。

それはお互い諦めずに関わり続けたことや、私が働きに出る土日など役割を交代せざるを得ない機会がたくさんあったからだと思う。役割が固定化している方々がお互いを理解するのは容易いことではないなとも思えた。

時間が増えた、というより、時間が「私のもの」として、少しずつ戻ってきた感覚に近い。

◇後編【新居建築を進めているバービーがキッチンのショールームを見て振り返る「母はずっと家の奥の台所にいた」】では、時間に加え、「空間」についてバービーさんが気づいたことをお伝えします。

【後編】新居建築を進めているバービーがキッチンのショールームを見て振り返る「母はずっと家の奥の台所にいた」