夫の謎行動に悩まされる妻…クリニック受診を勧めるべき？ 診断のメリットとデメリット

「気持ちがラクになった」 と心の変化も

「私が我慢するしかないのかな……」理解できない夫の謎行動に日々悩んでいる妻たちの声に寄り添い、人間の“脳のクセ”に着目し、夫（パートナー）の脳内を可視化したコミックエッセイ『もしかして、うちの夫はADHD？ 〜夫の見てる世界を体験したら、すれ違いが減りました〜』（はちみつコミックエッセイ）を刊行した漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。

ADHDの特性は周りから分かりにくく、誤解や衝突につながりやすいため、そのパートナーの苦労に焦点を当てながら、「なぜそういう行動をとるのか」「どうしたらいいのか」などADHD特性への理解を深める内容も本書には盛りこまれています。そのため、ADHD当事者の方、パートナー側の方、それぞれから「気持ちが少しラクになった」 といった前向きな心の変化が感じられる感想も多く寄せられています。

そんな本書を描いたはなゆいさんもADHD特性のある当事者。若い頃から物をよく失くしたり、約束の時間に遅れてしまったり、メールを誤送信したりとうっかりミスが多く、数年前に心療内科を受診し、「ADHDグレー」であると診断されました。それを機に、ADHDの特性やあるあるを漫画でわかりやすく解説した『ただのぽんこつ母さんだと思っていたらADHDグレーでした。』を2024年11月に刊行。クリニックを受診するきっかけや、先生とのやりとりなども詳しく描いています。

ADHDグレーと診断されたはなゆいさん自身の変化をはじめ、新刊『もしかして、うちの夫はADHD？ 〜夫の見てる世界を体験したら、すれ違いが減りました〜』を描いた経緯や得た気づきなどを全3回にわたってお届けしていますが、第3回では、クリニック受診についてお聞きしました。

実ははなゆいさん、大学時代に心理カウンセリングを学び、学士号を取得。傾聴・カウンセリング研修と実践活動を経て心理支援の経験も積んでいます。ADHDの当事者としてだけでなく、パートナーがADHDかも？と思ったときの診断はどうすべきなのか？ メリットやデメリット、注意したほうがいいことなどをお聞きしました。

パートナー側の“理解されない”つらさ

ーーパートナーがADHDかも？と感じた際、クリニックを受診することは大切でしょうか？

私は「ADHD当事者のパートナー側が受診する」という前提で、カサンドラ症候群に理解のあるクリニックを選ぶのがよいのではないかと感じています。カサンドラ症候群とは、発達障害のあるパートナーと生活をする中で周囲に理解されず、自身の感情が押し殺され、次第に孤独感・絶望感・無気力に襲われる状態のこと。

実際に、カサンドラの状態にある女性の受診に付き添ったことがあります。これはあくまでそのときの経験で、すべてのケースがそうだとは思っていませんが、夫の行動について「それは特性だから仕方がないですよ」といった説明が中心になる場面がありました。もちろん、特性を理解することは大切です。ただ、そのとき私が感じたのは、「説明されている内容」と「本人が感じているつらさ」が、うまくかみ合っていない、というもどかしさでした。

私自身も一生懸命状況を説明しましたが、なかなか伝わらず、難しさを感じました。カサンドラのつらさは、体験した人同士であれば、言葉にしなくてもすぐに通じ合える部分があります。一方で、体験していない人に説明するのは、本当に難しいものだと感じています。だからこそ、最初に受診する場所としては、カサンドラの背景や心理的な負担に理解のある方のほうが、説明しきれない部分も含めて、気持ちを受け取ってもらいやすいのではないかと思います。

受診を考える時点で、多くの方はすでにかなり傷ついて、疲れ切っている状態だと思います。まずは「正しく説明すること」よりも、「今のつらさをそのまま受け止めてもらえること」が大切だと思います。その意味でも、理解のある場所を選ぶことは、十分に意味がある選択だと感じています。

クリニックは自省させる場所ではない

ーーADHD傾向があるパートナーに受診を勧める際、注意すべきことはありますか？

「あなたは普通じゃない」「おかしい」といった言葉は、たとえ本人がどこかで自覚していたとしても、どうしても反発を生みやすいものだと思います。前作のあと、「夫をクリニックに連れていきたい」という相談もたくさんいただきました。その背景には、クリニックで発達障害と診断されることで、夫が反省して、行動を改めてくれるのではないかという期待もあるのではと思います。ただ、正直に言うと、その期待の置き方だと、うまくいかないことが多い気もしています。

というのも、クリニックは「本人が困っていることを、どうすれば少しでも楽にできるか」を一緒に考える場所であって、誰かを反省させたり、行動を変えるように強制する場所ではないからです。だから私は、まずはパートナー本人ではなく、困っている側が受診する、という選択もとても有効だと思っています。自分は何に困っているのか。何が一番つらいのか。

今は、いろいろな不満や疲れが積み重なって、「もう全部が嫌」という状態になっていることも多いと思います。そこから一歩進んで、「具体的にどの行動が一番つらいのか」「どこなら、夫も現実的に変われそうなのか」を整理していく。そのための場として、自分自身がクリニックを使う、という考え方もあるのではないでしょうか。

あとは、「相手には自分とは違う世界が見えているのかもしれない」と想像してみることが助けになると思っています。忘れ物・片づけられない・話が飛ぶ・段取りが苦手……こうした行動があるとしたら、それは性格や怠慢ではなく、脳の特性かもしれません。そうであった場合、ただ強く言うだけで変わることは難しい面もあると思います。そして言い続けても変わらないとさらにつらくなるので、そういうときは、例えば、相手を“分析モード”で観察することが私のおすすめです。

人は、分析モードに入ると感情が動きにくいと言われています。実際に私自身、子育てでイラッとしたときは、「漫画のネタにしよう」と分析・観察モードに切り替えます。そうすると不思議なぐらい冷静に状況を見つめられるようになります。なので、同じように、「なんでこんなことするの？」と思ったときは、記録を取るつもりで具体的な行動のパターンをメモしてみてはどうでしょうか。

いつ（例：朝のバタバタしている時間）

どこで（例：玄関）

何をしたか（例：ごみ捨てを忘れる）

この方法は冷静になれるだけでなく、パターンが見えてくると、「バタバタしているときは忘れやすいので声をかける」のように、対策が見えてくることもあります。とはいえ、一人で抱え込まないことも大事です。誰かに相談したり、それでも周りに理解されないと感じたら専門家に相談することも必要だと思います。

診断を受けることのメリットやデメリット

本書内のコラム【専門の先生にうかがってみました！VOL.1】より、夫がADHDかも？と思ったとき、診断を受けることで得られる“安心感”についてお伝えします。

夫の片づけられない姿や忘れ物に、ついイライラ……。診断を受けるべきか、それとも様子を見るべきか。迷ったときに頼りになるのは専門家の視点です。本作の監修を務める司馬理英子先生に、夫婦に起こりがちな疑問や困りごとへのヒントをうかがいました。

第三者の視点で受け入れやすく

はなゆい：夫にADHDの傾向がある場合、診断を受けることのメリットやデメリットを、パートナーや家族はどのように考えればいいのでしょうか？

司馬先生：夫の特性によって困っている状況は、どうしても二人の関係性の中だけでとらえがちです。そこに医師や臨床心理士など第三者の視点が入ることで、夫本人が「自分は普通だと思っていたけれど、実はそうではなかったんだ」と気づきやすくなることがあります。妻が言うだけだと「妻のほうが変なんじゃないか」と受け止められてしまうこともあるんです。夫がすべての行動を変えなくても、「この行動をやめるだけで妻がすごく楽になる、嬉しくなる」ということを具体的に伝えると、本人も受け入れやすい。少しずつ変化を促すためにも、他者の視点や指摘があるのは有効だと思います。

診断が関係をこじらせることも!?

はなゆい：逆に、診断を受けることのデメリットはありますか？

司馬先生：診断を受けても「病気扱いされた」と受け止め、素直に受け入れられない人もいます。そのため、ご主人が納得できる形で医師が診断を伝えられるかどうかが大切です。夫婦のどちらか一方だけに問題がある、という言い方をしてしまうと関係がこじれることも。「あなたは発達障害なのよ」と突きつけてしまうのは危険ですね。

小さな違いが大きな不満に

はなゆい：夫婦ともに歩み寄る気持ちが大切ですね。相性の問題も大きいと感じます。

司馬先生：例えば洗濯物の干し方ひとつでも、「本当にうちの夫はダメだ」と思ってしまうことがありますよね。几帳面な人からすると、少しルーズなやり方がどうしても許せない。その小さな違いが積み重なって、夫婦関係に影響するんです。「リボ払い」のように不満が少しずつ溜まっていき、やがて返しきれないほど大きくふくらんでしまう……。相手への不満が雪だるま式に増えるのは、夫婦関係で一番怖いところですよね。だからこそ、妥協点を見つけて歩み寄る、あるいは干渉を減らして距離を取るなどの工夫が必要になります。

妻の負担を減らす工夫も大切

はなゆい：そういうことを事前に知っていれば、夫側も受診しやすくなると思いました。妻側としても「不満があるから、医師に夫を叱ってほしい」と期待してしまう部分もある気がします。

司馬先生：そうですね。日本では女性が担う役割が多すぎる傾向があります。そこに加えて、夫がADHDの特性のために家庭に貢献しづらいとなれば、妻の負担はさらに増してしまいます。歩み寄りだけでなく、家事を外注するなどの方法で折り合いをつけられるなら、それもひとつの解決策です。お互いの立場で「少しでもハッピーになれるエ夫」を見つけていくことが大切だと思います。

【今日からできる一歩】

◎「夫の苦手なこと」をひとつ紙に書き出してみる

◎「ここだけは直してほしい」という一点に絞って伝える

◎夫婦で「できること/できないこと」をリスト化して、分担を見える化する

【第1回】「夫の言動がぶっ飛んでいる」と悩む妻の声を受け、夫の脳内をADHD当事者が可視化してみたら…