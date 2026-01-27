「革命的なことを成し遂げたい」

DSは、『No4』の次世代モデルで「まったく異なる」、「革命的な」ことに挑戦しようとしている。デザイン責任者ティエリー・メトローズ氏がAUTOCARに明かした。

【画像】個性際立つフランス製高級ハッチバック【DS No4を詳しく見る】 全22枚

昨年末、DSはハッチバックの『DS 4』に大幅改良を施し、No4へと名称変更した。その際、フラッグシップモデル『No8』にインスピレーションを得た新しいデザインを導入している。



DS No4

しかし、メトローズ氏はさらに先を見据え、すでに次世代モデルの構想を練り始めていると述べた。この新型はおそらく2020年代末に登場すると見込まれ、「すべてを再発明する」ことを目指しているとのことだ。

メトローズ氏は、「DSはまったく異なるものを模索しています。ジル・ヴィダル（ステランティスの新グループデザイン責任者）と共同で取り組んでいるところです。新たなフォルムとデザイン言語とともに、このクルマには大きな野心を抱いています。革命的なことを成し遂げたい」と述べた。

詳しい形状についてメトローズ氏は、「セグメントはこれまでと変わらない」としながらも、「異なるプロポーションやシルエットを検討中です」と明かした。

メトローズ氏はまた、「SUVではなく、通常のセダンでもありません。まったく異なるプロポーションで、まったく新しいコンセプトを表現します。非常に空力特性に優れたものになるでしょう」と付け加えている。