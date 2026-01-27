ミートできない原因は上体が崩れているから！万能スイングの作り方をレッスン

今年もベストレッスン授賞の季節がやってきました。1年間、５００ページを超えるレッスンのなかから「この内容はとくによかった」と思うレッスンを編集部員が厳選。

今年の選考会は票が割れました！そのなかから１次、２次、そして最終選考を突破したレッスンは、みなさんのゴルフを必ず大きくレベルアップさせるはず。自信をもってオススメする上達法をぜひご覧ください！（ベストレッスン選考委員長）

体の正面でテーブルの上をなぞれるスイングは超万能！

クラブを上体に対して直角、直立した状態ではクラブを地面と平行に振るのが基本

どの番手でも、どんなクラブでも打ちこなせるスイングは存在します。芯でヒットして真っすぐ飛ばすのはインパクトが肝心で、そのときのクラブの入り方は、極端なアッパーでもダウンブローでもなく“レベルブロー”が万能。これは前傾するとイメージしにくいので、まずは直立した状態で体の前にあるテーブルの面をなぞるように振ってください。

切り返しや軌道がうんぬんではなく、単に体の正面、ボールの前後をクラブが通過するとき、クラブを地面と平行に動かすことができているのがシンプルスイングの基本。クラブに搭載された機能を利用する、発揮させる「道具に仕事をさせる打ち方」にもなります。

上体を前傾させるのがゴルフスイング。前傾しても直立した状態でのヨコ振りを再現しよう

ミートできない、球が曲がる原因は、上体の前傾角度にそったヨコ振りが崩れているから。上から入る軌道は外から鋭角に（写真左）、下から入る軌道は内からあおるように（写真右）クラブが入ってしまう

編集部コメント

芯でヒットして真っすぐ飛ばすのは「レベルブロー」のスイングが万能で、そのために〝テーブル〞をイメージさせるのは、さすがはどんなクラブでも打ちこなしてしまう試打の達人・石井良介プロ。これがクラブに仕事をさせる〝シンプルスイング〞の基本にもなるそうです。

いかがでしたか？ ぜひレッスンを参考にして、練習してみてください。

石井良介

●いしい・りょうすけ／1981年生まれ、神奈川県出身。P G Aティーチングプロ資格をもつプロゴルファー。

アマチュアのリアルなスイングや感情に訴えかけるアドバイスが、多くのゴルファーを開眼させる人気コーチ。