米軍普天間飛行場の移設先の沖縄県名護市で２５日に投開票された市長選は、現職が立憲民主党などでつくる「オール沖縄」勢力の新人らを制し、３選を果たした。

原動力になったのは、自民党県連と、公明党県本部の推薦だった。２７日公示の衆院選では、公明は同市などの沖縄３区で、一転して立民との新党「中道改革連合」候補の支援に回り、自民と戦う。公明票の行方が注目される。（島田愛美、横山潤）

市長選から一夜明けた２６日朝、渡具知（とぐち）武豊さん（６４）は市内の街頭に立ち、当選のあいさつをしていた。手を振る合間、取材に、「公明は新党結成後も支援してくれた。大きい力になった」と振り返った。

市長選は渡具知さんと、玉城デニー知事や立民などでつくるオール沖縄が支える前市議・翁長（おなが）久美子さん（６９）による事実上の一騎打ちだった。

自公は連立解消後も、市長選ではタッグを組んでいた。中道改革結成後、自民側は公明離脱への不安、オール沖縄側は公明支援の期待を抱いたが、自公連携は維持された。渡具知さんは翁長さんを１万票近く離し、圧勝。自民には安堵（あんど）が広がり、立民関係者は「公明がせめて自主投票になっていたら、衆院選への勢いになったかもしれない」と悔しがった。

◇

市長選の熱気も残るなか、衆院選に突入する。

名護市や沖縄市などの沖縄３区は、自民と、オール沖縄が支援する中道改革の前議員同士が激突する見通しだ。名護市長選のような自公連携は再現されないという見方が大半だ。

「（３区など）中道の予定候補を全力で応援する」。２６日午前、公明県本部の上原章代表は県庁での記者会見で、こう表明した。

中道改革結成後、立民県連の幹部が公明県本部を訪れるなど、両者は選挙準備を進めている。

ただ、沖縄は自公の選挙協力発祥の地とされる。また、オール沖縄には、公明が激しく対立する共産党が含まれる。上原氏は「（新党結成に）現場ではいろいろな意見がある」とも述べ、支援体制構築の難しさを明かした。こうした背景も踏まえ、公明は選挙戦で、オール沖縄の「枠組み」では一緒に街頭演説を行わないなど、独自に中道改革の候補を応援するという。中道改革の陣営からは「公明との選挙協力は詰め切れていない。自民を応援する公明支持者もいるのではないか。どこまで（公明と）連携できるだろうか」と不安の声も漏れる。

一方、自民陣営の一人は「公明の引き留めより、無党派の取り込みに注力しなければならない」と危機感を示した。情勢は混沌（こんとん）としている。

沖縄３区には、参政党新人も立候補を予定している。