【大学野球】大商大 尽誠学園の広瀬賢汰ら甲子園沸かせた選手が多数加入 主な新入部員発表
関西六大学野球連盟に所属する大商大野球部は、今春入部予定の主な新入生を発表した。
尽誠学園の左腕・広瀬賢汰は昨夏の甲子園大会では「投打二刀流」で活躍。初戦の2回戦で東大阪大柏原を6安打完封し、23年ぶりの甲子園夏1勝に貢献した一人だ。聖地で計2試合に登板し、209球の力投。バットでは6打数2安打で4打点を挙げた。智弁学園の中道優斗は右の強打者。大学でのさらなる飛躍に期待は膨らむ。
大学選手権は1975年と76年に、明治神宮大会は82年に準優勝を誇る西の強豪。昨春のリーグ戦で連盟記録を更新する7季連続優勝を果たしたが、昨秋は惜しくも2位に終わった。今秋ドラフト候補で主将を務める春山陽登外野手（3年＝敦賀気比）の下、2季ぶりの王座奪回を狙う今春のリーグ戦へ充実の戦力が整った。
主な新入生は以下の通り（1月27日時点）★は甲子園出場
＜投 手＞
★広瀬 賢汰（尽誠学園）
★田中 謙心（智弁学園）
★横山 宏伸（高知中央）
高原 雅幸（大体大浪商）
杉山竜之輔（奈良大付）
橋本 一輝（大阪偕星学園）
濱永 優人（鹿児島城西）
中川 暁翔（盛岡大付）
＜野 手＞
★中道 優斗（智弁学園）
竹田 陽翔（神戸国際大付）
坊野 幸樹（藤井学園寒川）
吉田 玲和真（藤井学園寒川）
★市原 悠希（近江）
★小西 大心（敦賀気比）
藤瀬 瑛士（石見智翠館）
福永 彪駕（大阪偕星学園）
富田 一輝（奈良大付）
笠木 天磨（中京）
神代 晋（神戸弘陵）
村田 悠心（上宮）
関口 勝正（浪速）
森 浩矢（大阪偕星学園）
＜マネジャー＞
松本 乃愛（西条）
梅田 夕輝（太成学院大高）
坂下 想（広陵）