関西六大学野球連盟に所属する大商大野球部は、今春入部予定の主な新入生を発表した。

尽誠学園の左腕・広瀬賢汰は昨夏の甲子園大会では「投打二刀流」で活躍。初戦の2回戦で東大阪大柏原を6安打完封し、23年ぶりの甲子園夏1勝に貢献した一人だ。聖地で計2試合に登板し、209球の力投。バットでは6打数2安打で4打点を挙げた。智弁学園の中道優斗は右の強打者。大学でのさらなる飛躍に期待は膨らむ。

大学選手権は1975年と76年に、明治神宮大会は82年に準優勝を誇る西の強豪。昨春のリーグ戦で連盟記録を更新する7季連続優勝を果たしたが、昨秋は惜しくも2位に終わった。今秋ドラフト候補で主将を務める春山陽登外野手（3年＝敦賀気比）の下、2季ぶりの王座奪回を狙う今春のリーグ戦へ充実の戦力が整った。

主な新入生は以下の通り（1月27日時点）★は甲子園出場

＜投 手＞

★広瀬 賢汰（尽誠学園）

★田中 謙心（智弁学園）

★横山 宏伸（高知中央）

高原 雅幸（大体大浪商）

杉山竜之輔（奈良大付）

橋本 一輝（大阪偕星学園）

濱永 優人（鹿児島城西）

中川 暁翔（盛岡大付）

＜野 手＞

★中道 優斗（智弁学園）

竹田 陽翔（神戸国際大付）

坊野 幸樹（藤井学園寒川）

吉田 玲和真（藤井学園寒川）

★市原 悠希（近江）

★小西 大心（敦賀気比）

藤瀬 瑛士（石見智翠館）

福永 彪駕（大阪偕星学園）

富田 一輝（奈良大付）

笠木 天磨（中京）

神代 晋（神戸弘陵）

村田 悠心（上宮）

関口 勝正（浪速）

森 浩矢（大阪偕星学園）

＜マネジャー＞

松本 乃愛（西条）

梅田 夕輝（太成学院大高）

坂下 想（広陵）