スポニチ

写真拡大

　関西六大学野球連盟に所属する大商大野球部は、今春入部予定の主な新入生を発表した。

　尽誠学園の左腕・広瀬賢汰は昨夏の甲子園大会では「投打二刀流」で活躍。初戦の2回戦で東大阪大柏原を6安打完封し、23年ぶりの甲子園夏1勝に貢献した一人だ。聖地で計2試合に登板し、209球の力投。バットでは6打数2安打で4打点を挙げた。智弁学園の中道優斗は右の強打者。大学でのさらなる飛躍に期待は膨らむ。

　大学選手権は1975年と76年に、明治神宮大会は82年に準優勝を誇る西の強豪。昨春のリーグ戦で連盟記録を更新する7季連続優勝を果たしたが、昨秋は惜しくも2位に終わった。今秋ドラフト候補で主将を務める春山陽登外野手（3年＝敦賀気比）の下、2季ぶりの王座奪回を狙う今春のリーグ戦へ充実の戦力が整った。

　主な新入生は以下の通り（1月27日時点）★は甲子園出場

　＜投　手＞

★広瀬　賢汰（尽誠学園）

★田中　謙心（智弁学園）

★横山　宏伸（高知中央）

　高原　雅幸（大体大浪商）

　杉山竜之輔（奈良大付）

　橋本　一輝（大阪偕星学園）

　濱永　優人（鹿児島城西）

　中川　暁翔（盛岡大付）

　＜野　手＞

★中道　優斗（智弁学園）

　竹田　陽翔（神戸国際大付）

　坊野　幸樹（藤井学園寒川）

　吉田　玲和真（藤井学園寒川）

★市原　悠希（近江）

★小西　大心（敦賀気比）

　藤瀬　瑛士（石見智翠館）

　福永　彪駕（大阪偕星学園）

　富田　一輝（奈良大付）

　笠木　天磨（中京）

　神代　　晋（神戸弘陵）

　村田　悠心（上宮）

　関口　勝正（浪速）

　森　　浩矢（大阪偕星学園）

　＜マネジャー＞

　松本　乃愛（西条）

　梅田　夕輝（太成学院大高）

　坂下　　想（広陵）　