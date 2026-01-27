河本景(C)光文社／週刊FLASH 写真◎桑島智輝

写真拡大

　ABEMAの人気シリーズ『今日、好きになりました』で“けいえる”の愛称で人気を博した河本景が、27日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。

【写真】『今日好き』で活躍！河本景がソログラビアで魅了

　人気グラドル長澤茉里奈がプロデュースするアイドルグループ「Chuu▼（ハート）Cute」の一員でもある河本。グループメンバーでは初となるソログラビアは7ページの大ボリュームだ。インタビューでは今年の目標について話している。

　桃月なしこ、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒（ミスFLASH2026）、あまつまりな、永島優美らが登場する。