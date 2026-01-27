『今日好き』“けいえる”河本景、ソログラビアで魅せる
ABEMAの人気シリーズ『今日、好きになりました』で“けいえる”の愛称で人気を博した河本景が、27日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】『今日好き』で活躍！河本景がソログラビアで魅了
人気グラドル長澤茉里奈がプロデュースするアイドルグループ「Chuu▼（ハート）Cute」の一員でもある河本。グループメンバーでは初となるソログラビアは7ページの大ボリュームだ。インタビューでは今年の目標について話している。
桃月なしこ、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒（ミスFLASH2026）、あまつまりな、永島優美らが登場する。
