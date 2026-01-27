●最高気温は各地9度前後。北風の影響で、日ざしの割に空気が冷たい

●空気の乾燥も進む予想。火の取り扱いに十分注意&入念な体調管理を



昨夜、大陸方面から少々厚い雲が流れ込みましたが、この時間にかけて大きな天気の崩れはなく、日本海側から晴れ間が出始めています。





きょう27日(火)は徐々に西から高気圧が張り出す予想で、日本の周辺は西高東低 冬型の気圧配置が強まると見込んでいます。等圧線も縦じま模様で、県内には北風が流れ込みやすくなります。





きょう27日(火)の日中は、すっきりと晴れるところも多くなりますが、山口市内の最高気温は9度。北風の影響で、日ざしの割に空気が冷たく感じられそうです。

さらに夜になると放射冷却の働きが強まり、あす28日(水)の朝は厳しい底冷えになると見込んでいます。

気温の低下とともに空気の乾燥も進みます。風邪を引きやすい状況が続くので、部屋を加湿したり、のどの乾燥などに気を付けながら体調管理を入念に行いましょう。





きょう27日(火)は一日安定した空模様が続く予想です。特に午後は雲のほとんどない快晴のところが多くなると見込んでいます。洗濯物もよく乾きますが、外干しの際は強風に注意が必要です。





日中の最高気温は各地9度前後。きのう26日(月)と同じくらいですが、北風が吹く分、午後は空気の冷たさが増していくと見込んでいます。





この先も寒の内らしい寒さが続く予想で、特にあさって29日(木)から31日(土)は、上空の寒気の影響で再び寒さのレベルが増してくる心配があります。

空模様は晴れたり曇ったりで、一時的なにわか雨や、雪があってもまとまって降ることはないと見込んでいます。

一方、空気の乾燥はまだしばらく続く見通しで、火の取り扱いには十分注意が必要です。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）