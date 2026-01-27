「every.ホープ」は食品の研究に取り組みながら環境問題の解決に取り組む高校生です。

高校生たちの挑戦は数々のコンクールで高い評価を受けています。

真剣な眼差しで研究に取り組む諫早農業高校・食品科学部の部員たち。

これまで全国規模のコンクールで多くの賞を受賞してきました。

研究のなかで大事にしているのは「環境問題を食品科学の力で解決する」という挑戦です。

（諫早農業高校 食品科学部 久松 部長）

「地域に貢献できるような課題を見つけて、どう研究を進めていけばいいか工夫するところが難しい」

◆竹粉を使用したヒラタケ栽培で環境大臣賞を受賞

食品科学部が9年前に着目したのは、全国的に社会問題となっている放置竹林の増加による自然環境の悪化でした。

（諫早農業高校 食品科学部 草野さん）

「放置竹林で問題となっている竹を竹パウダーとして菌床栽培に用いて、日本の森林環境が改善していくような活動を行っている」

伐採した竹を粉末化してパウダーにし、ヒラタケの菌床栽培に活用するアイデアです。

通常、菌床栽培で使われる栄養体は米ぬかやふすま粉ですがその一部を竹パウダーに置き換え、配合の割合を変えながら生育状況やヒラタケの成分の研究を重ねました。

（諫早農業高校 食品科学部 草野さん）

「竹粉添加量を70％以上にすると増殖スピードが2倍になったり、竹粉添加量70％で収量とうま味成分のグアニル酸が多いことがわかった」

この研究は去年12月の「エコ」をテーマにした『イオンエコワングランプリ』で全国110校の中から環境大臣賞を受賞。

単なる研究発表にとどまらず、高校生の研究としては異例となる「特許」を取得しました。

こうした「環境×食」の研究は、別のテーマにも。

◆醬油かすの再利用を醤油業者と共同研究で文部科学大臣賞を受賞

（諫早農業高校 食品科学部 草野さん）

「企業から醤油かすが大量に出ていて再利用されていないと聞き、食品として再利用して産業廃棄物を減らしていけたらと思った」

醤油づくりの過程でもろみを絞る際に生まれる醤油粕。

日本で年間約8万トンが排出されていることから、それを活用しようと雲仙市の醤油業者との1年間の共同研究の末、「万能からあげの素」を開発しました。

廃棄物を食の価値に変える発想力が評価され、全国学芸サイエンスコンクールで自然科学研究分問の最高賞にあたる文部科学大臣賞を受賞しました。

◆規格外の県産レモンで商品開発に挑戦

3年生が引退し、1、2年生13人が現在取り組んでいるのは、市場に出ることがない規格外の県産レモンを使った商品開発です。

フードロスに焦点を当て、商品化につながるよう検討しています。

（諫早農業高校 食品科学部 久松 部長）

「これまで先輩たちがいろんな研究活動をして、素晴らしい賞をもらっているのでそれを見習って地域に貢献できるような活動していきたい」

食品科学部の挑戦が食を通じた環境問題の解決につながっていきます。