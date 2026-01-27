ドジャースの宿敵ジャイアンツがハリソン・ベイダー中堅手（31）と、2年総額2050万ドル（約31.6億円）で合意したことについて米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が分析している。

出来高によって最大50万ドルを追加で得る可能性がある。ベイダーは、3年連続でオフにFAとなっていたが、これまで手にできなかった複数年契約をようやく勝ち取った。

2025年はツインズとフィリーズで計501打席に立ち、打率.277/出塁率.347/長打率.449、17本塁打、二塁打24本、三塁打1本、盗塁11（18回試行）を記録した。ベイダーの真骨頂は守備力。キャリアで中堅を5925イニング守り、守備防御点（DRS/平均的な選手と比べて何点分の失点を防いだか）は51、アウト・アバブ・アベレージ（OAA/平均的な守備選手と比べて、どれだけ多くアウトを奪ったか）は67という数字を記録している。

ツインズではバイロン・バクストンがいたため左翼を守ったが、496イニングでDRS＋7、OAA＋3と、そこでも高評価を得た。2017年のMLBデビュー以降、外野で計6799イニングを守ってきたが、この期間にDRSでベイダーの67を上回った外野手は4人だけ。OAA77は同期間の外野手でトップだった。

ベイダーはその走力と守備範囲を生かし、ジャイアンツの新中堅手としてオラクル・パークに立つ可能性が極めて高い。昨季は李政厚（イ・ジョンフ）が中堅を主に守ったが、DRS−18、OAA−5と、リーグでも最悪クラスの守備評価だった。スタットキャストによれば、李の送球は外野手の91パーセンタイルに入る強さだったが、守備範囲は下位に沈んでいた。右翼へのコンバートとなるだろう。

ジャイアンツは他に二塁手を補強ポイントとしているが、狙いはトレード市場で、CJ・エイブラムスやブレンダン・ドノバンといった選手に注目している。