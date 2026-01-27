福岡県では、運転士不足や不採算を理由に、バスや列車の減便や廃止が相次いでいます。高齢者の移動手段をどう確保するかが課題となる中、最新技術を活用した新たな公共交通の形が注目されています。

■テープカット

「どうぞ、お願いいたします。」



福岡県筑紫野市では26日、AI技術を活用した乗り合いバス「筑紫野のるーと」の出発式が行われました。



「のるーと」は全国およそ70か所で導入されていて、福岡でも13か所で利用されています。一体どのような乗り物なのでしょうか。





■ネクスト・モビリティ 運行支援グループ 岡崎孝司さん「AIが自動的にお客様の予約を判断して、最適なルートで案内する乗り物です。タクシーとバスの間のような乗り物になります。」

■元木寛人アナウンサー

「実際にどんなサービスなのか、このバス停から乗車してみます。」



「のるーと」の予約は、電話やアプリなどを利用します。乗りたい時間とバス停を選択すると。



■元木アナウンサー

「来ました。このバスですね。」

運賃は乗車時に払います。



「筑紫野のるーと」では、1回の乗車は大人（中学生以上）の場合、距離にかかわらず300円で、現金のほかキャッシュレス決済にも対応しています。小学生・障害者は100円です。



最大8人乗りで、AIがその時に入っている予約に合わせて最適なルートを作成するため、路線バスに比べて移動時間が短縮されます。

■元木アナウンサー

「シートは大きくてゆったりとしていますし、大きなタクシーに乗っているような感じがします。」



また、車両が小型化することで、路線バスが通れなかった狭い道でも人が乗り降りできるようになりました。



大型免許がいらないため、運転士の確保もしやすいといいます。

筑紫野市では西鉄バスの路線廃止に伴い、1年前に「のるーと」を一部地域で導入しました。



これが好評だったこともあり、ことし3月からの西鉄バスのさらなる路線廃止・縮小に合わせて「のるーと」の運行エリアを拡大することを決めました。



■筑紫野市 企画政策課・鶴澤宏 係長

「これまでの路線バスと違い、地域の細かいところまで、きめこまやかにバス停を設定できますので、買い物や通院で利用しやすくなっていると思います。今の時代の地域公共交通のニーズに合った新しい形として、筑紫野のるーとに期待しています。」



最新技術を活用し、地域の暮らしを守る新たな交通手段。



筑紫野市では26日から4台の「のるーと」が稼働しています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月26日午後5時すぎ放送