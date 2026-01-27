米空母打撃軍が中東に到着、トランプ米大統領「イランは合意望んでいる」



米空母と複数の軍艦が中東に到着したとワシントンポストが報じた。



米空母打撃群含む戦闘部隊が26日、米中央軍作戦地域に到着した。空母打撃群は数十機の戦闘機と約5000人の乗組員を乗せた原子力空母エイブラハム・リンカーンが率いる。ただ、攻撃が行われるかどうかは現時点では不明。



中東到着を受けトランプ米大統領は「イランは交渉を求めている、何度も連絡してきた、イランは合意を望んでいる」と語った。ただ、ホワイトハウスは依然としてイラン攻撃は検討中だとしている。



イラン高官は米国が攻撃を仕掛けた場合、報復はイスラエルとの12日間戦争時よりもはるかに壊滅的なものになると警告。

