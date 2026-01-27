【スタバ】新作は「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」。バレンタインに合わせた贅沢な一杯《1月27日先行販売スタート》

スターバックス コーヒー ジャパンは、バレンタインシーズンを彩る「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」を、2026年1月28日から販売します（一部店舗を除く）。

無料のチョコレートソースの追加カスタマイズでさらに濃厚に

バレンタインシーズンの到来に合わせて、エスプレッソとチョコレート風味の芳醇な深みと甘さを楽しめる"極上のアフォガートフラペチーノ体験"を追求した1杯が、スターバックスから登場します。

1口吸い上げた瞬間に、コクとなめらかさを兼ね備えたクリームカカオベースのチョコレート風味が口いっぱいに広がります。仕上げにはバリスタが注いだ、抽出したばかりのエスプレッソの芳醇な香りと深い余韻を楽しめます。

さらに、ホイップクリームと口どけの良いカカオシェイブをトッピング。エスプレッソが溶け合うと、まるでアフォガートのような味わいが堪能できます。

さらに、別添えのワッフルクッキーをディップして楽しめば、香ばしいワッフルクッキーの食感がプラスされます。大切な人と過ごすひとときや、また自分へのご褒美にもぴったりです。

「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」をさらに濃厚に楽しみたい人には、無料のチョコレートソースの追加カスタマイズがおすすめ。フラペチーノの甘さに、とろりとしたチョコレートソースが合わさり、コクと香りがさらに引き立つ至福の味わいへといざないます。

Tallサイズのみの販売。価格は、テイクアウトが884円、店内利用が900円です。

一時的な欠品もしくは早期に販売を終了する場合があります。「Mobile Order ＆ Pay」での取り扱いはありません。

なお、1月28日の発売に先駆けて、スターバックス リワード会員を対象に1月27日から先行販売されます。

また、スターバックスでは、バレンタインシーズンの2月14日から17日までの4日間に「ラテハートDAYS」を実施します。期間中、「スターバックス ラテ」（HOT・マグカップ提供）を注文すると、バリスタが1杯ずつ丁寧に仕上げる"ハートのラテアート"の提供にチャレンジ。

日ごろからエスプレッソやスチームミルクの品質向上にこだわってきたバリスタが、心を込めてラテアートを届けてくれます。

なお、ラテハートでの提供を約束するものではありません。混雑時など店舗の状況によっては、ラテハートができない可能性があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部