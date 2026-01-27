セリエA 25/26の第22節 ベローナとウディネーゼの試合が、1月27日04:45にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。

ベローナはアミン・サール（FW）、ギフト・オルバン（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ユルゲン・エッケレンカンプ（MF）、アーサー・アッタ（MF）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。ウディネーゼのジョーダン・ゼムラ（DF）のアシストからアーサー・アッタ（MF）がゴールを決めてウディネーゼが先制。

しかし、26分ベローナが同点に追いつく。ギフト・オルバン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

58分ウディネーゼが逆転。アレッサンドロ・ザノーリ（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに67分ウディネーゼが追加点。アーサー・アッタ（MF）のアシストからキーナン・デイビス（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ウディネーゼが1-3で勝利した。

なお、ベローナは46分にポル・リロラ（DF）、56分にロベルト・ガリアルディーニ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-27 06:50:15 更新