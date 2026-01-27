ラ・リーガ 25/26の第21節 ジローナとヘタフェの試合が、1月27日05:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。

ジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、トマ・レマル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、ルイス・バスケス（FW）、マリオ・マルティン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

59分に試合が動く。ヘタフェのフアン・イグレシアス（DF）のアシストからルイス・バスケス（FW）がゴールを決めてヘタフェが先制。

62分、ジローナが選手交代を行う。トマ・レマル（MF）からクラウディオ・エチェベリ（MF）に交代した。

71分、ジローナが選手交代を行う。ブライアン・ジル（MF）からジョエル・ロカ（FW）に交代した。

81分、ジローナは同時に2人を交代。ウーゴ・リンコン（DF）、イバン・マルティン（MF）に代わりアレハンドロ・フランセス（DF）、フアン・アランゴ（FW）がピッチに入る。

86分、ヘタフェが選手交代を行う。ルイス・バスケス（FW）からセバスティアン・ボセリ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+5分ジローナが同点に追いつく。アレックス・モレノ（FW）のアシストからビトール・レイス（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ジローナは17分にトマ・レマル（MF）、80分にアレックス・モレノ（FW）、87分にフラン・ベルトラン（MF）、90+1分にジョエル・ロカ（FW）、90+6分にブラディスラフ・バナト（FW）に、またヘタフェは25分にドミンゴス・ドゥアルテ（DF）、83分にマリオ・マルティン（MF）、90+2分にマルティン・サトリアーノ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-27 07:00:17 更新