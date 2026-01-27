ラ・リーガ 25/26 第21節 ジローナ vs ヘタフェ 試合結果
ラ・リーガ 25/26の第21節 ジローナとヘタフェの試合が、1月27日05:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。
ジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、トマ・レマル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、ルイス・バスケス（FW）、マリオ・マルティン（MF）らが先発に名を連ねた。
前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。
59分に試合が動く。ヘタフェのフアン・イグレシアス（DF）のアシストからルイス・バスケス（FW）がゴールを決めてヘタフェが先制。
62分、ジローナが選手交代を行う。トマ・レマル（MF）からクラウディオ・エチェベリ（MF）に交代した。
71分、ジローナが選手交代を行う。ブライアン・ジル（MF）からジョエル・ロカ（FW）に交代した。
81分、ジローナは同時に2人を交代。ウーゴ・リンコン（DF）、イバン・マルティン（MF）に代わりアレハンドロ・フランセス（DF）、フアン・アランゴ（FW）がピッチに入る。
86分、ヘタフェが選手交代を行う。ルイス・バスケス（FW）からセバスティアン・ボセリ（DF）に交代した。
後半終了間際の90+5分ジローナが同点に追いつく。アレックス・モレノ（FW）のアシストからビトール・レイス（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。
以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。
なお、ジローナは17分にトマ・レマル（MF）、80分にアレックス・モレノ（FW）、87分にフラン・ベルトラン（MF）、90+1分にジョエル・ロカ（FW）、90+6分にブラディスラフ・バナト（FW）に、またヘタフェは25分にドミンゴス・ドゥアルテ（DF）、83分にマリオ・マルティン（MF）、90+2分にマルティン・サトリアーノ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-01-27 07:00:17 更新