3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)に向けた日本代表侍ジャパンの追加選手が26日に発表。新たに10人が追加され、ここまで29人が発表されました。

2年連続ワールドチャンピオンとなった大谷翔平選手(ドジャース)、山本由伸投手(ドジャース)らメジャーリーガーは8人。30人の枠のうち、29人までが決まりました。

投手陣は二刀流の大谷選手を入れて前回と同じ15人。菊池雄星投手(エンゼルス)、曽谷龍平投手(オリックス)、種市篤暉投手(ロッテ)、北山亘基投手(日本ハム)、平良海馬投手(西武)、松本裕樹投手(ソフトバンク)、石井大智投手(阪神)が初選出で、昨季オリオールズでプレーした菅野智之投手(FA中)が2大会ぶりに選ばれました。右投手が11人、左投手が4人の内訳です。

一方、野手では14人が選出。岡本和真選手、村上宗隆選手らメジャー挑戦する大砲たち、近藤健介選手(ソフトバンク)、周東佑京選手(ソフトバンク)らの前回経験者がおり、メジャーリーガーの鈴木誠也選手(カブス)、初選出の佐藤輝明選手(阪神)ら各チームの強打者がそろいます。

2月に発表が予定される残り1人は誰になるのか。前回は投手、野手ともに15人ずつでした。

大谷選手の起用法も注目。前回、1次ラウンド初戦の中国戦、準々決勝のイタリア戦で投打二刀流で先発登板し、決勝では9回にクローザーで胴上げ投手となりました。

大谷選手について井端弘和監督は、「スプリングキャンプをやっていないので、まずは投げられるか、というところだと思います」と説明。昨年途中から“投手・大谷”が復活しましたが、今回も二刀流起用となるのか。

現時点では前回決勝で先発登板した今永昇太投手(カブス)や佐々木朗希投手(ドジャース)、吉田正尚選手(レッドソックス)、ラーズ・ヌートバー(カージナルス)のメジャーリーガーや長年代表を率いた山田哲人選手(ヤクルト)ら前回経験者が外れており、あと1枠が注目されます。

▽26日までに発表された29人(数字は背番号)

【投手】

1 松井裕樹(パドレス)

13 宮城大弥(オリックス)

14 伊藤大海(日本ハム)

15 大勢(巨人)

16 大谷翔平(ドジャース)

17 菊池雄星(エンゼルス)

18 山本由伸(ドジャース)

19 菅野智之(FA)

26 種市篤暉(ロッテ)

28 郄橋宏斗(中日)

47 曽谷龍平(オリックス)

57 北山亘基(日本ハム)

61 平良海馬(西武)

66 松本裕樹(ソフトバンク)

69 石井大智(阪神)

【捕手】

4 若月健矢(オリックス)

12 坂本誠志郎(阪神)

27 中村悠平(ヤクルト)

【内野手】

2 牧秀悟(DeNA)

3 小園海斗(広島)

5 牧原大成(ソフトバンク)

6 源田壮亮(西武)

7 佐藤輝明(阪神)

25 岡本和真(ブルージェイズ)

55 村上宗隆(ホワイトソックス)

【外野手】8 近藤健介(ソフトバンク)20 周東佑京(ソフトバンク)23 森下翔太(阪神)51 鈴木誠也(カブス)