¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È¡×¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¿¹½Å¹Ò¤¬WÇÕÅÓÃæ´þ¸¢¡¡2ÆüÁ°¤ÎÅ¾ÅÝ¤ò¹ÍÎ¸¤â¡Ö2¡Á3Æü¤·¤¿¤é¼£¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡þ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÀï(¸½ÃÏ»þ´Ö25Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥¤¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ë
º£Âç²ñ2ËÜÌÜ¤ÎÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿¹½Å¹ÒÁª¼ê¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤òÅÓÃæ´þ¸¢¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ä¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿¹½ÅÁª¼ê¤ÏÂç²ñ½éÆü¤Î1ËÜÌÜ¤Ç¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢¥³¡¼¥¹¤Î³°ÊÉ¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é2Æü¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Î2ËÜÌÜ¡¢¿¹½ÅÁª¼ê¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹ç¿Þ¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤¹¤ë¤â¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ë²Ã¤ï¤é¤º¡¢¥ì¡¼¥ó¤ò³°¤ìÅÓÃæ´þ¸¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´þ¸¢¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹½ÅÁª¼ê¤Ï¡ÖºòÆü¤ÎÎý½¬¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä«¤ÎÎý½¬¤ÇÄË¤ß¤ÎÃÊ³¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç½Ð¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊø¤¹¤è¤ê¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£º£Æü¤Ï(¥¹¥¿¡¼¥È¤Î)²»¤À¤±³ÎÇ§¤·¤Æ´þ¸¢¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£Å¾ÅÝ¤È¥³¡¼¥¹¤Î³°ÊÉ¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿±Æ¶Á¤ò´Õ¤ß¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö2¡Á3Æü¤·¤¿¤é¼£¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾É¾õ¤âÊâ¤±¤Ê¤¤¤È¤«³ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£¤è¤ê°ìÁØÃí°Õ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤Þ¤ÀÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤µ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Ç¤ÏÆüËÜÁª¼êÃÄ´ú¼ê¤òÌ³¤á¤ë¿¹½ÅÁª¼ê¡£¡Ö³«²ñ¼°¼«ÂÎ¤â4Ç¯Á°¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁª¼êÁ´°÷¤È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ð¤è¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯Êâ¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£