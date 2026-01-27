2月1日に始まる巨人の春季キャンプ。これを前に、新人合同自主トレも無事終了しました。ルーキーたちはブルペンでの投球も実施。ドラフト1位・竹丸和幸投手のボールを受けたブルペン捕手が、その魅力について語りました。

ブルペン捕手の芳川庸さんは、竹丸投手のピッチングについて「出どころが少し見えづらい。急に腕が振られてくるというか、腕を振ってるよりも球のスピードがくるので。ギャップを少し感じるというか、（バッターが差し込まれる）そんな感覚を感じる」と驚きの声。解禁したばかりであり、竹丸投手自身も「久々に投げたのでまだまだ」と語ったチェンジアップについても、「真っすぐと同じ腕の振りでくる。本人の納得いくチェンジアップは1球も投げてないと思うが、もっと落ちるだろうし、もっとコースに決まるだろうし、なかなか打つことは難しいと思う」と語りました。

竹丸投手は新人合同自主トレについて「すごくいい感じで過ごせた」と充実感。春季キャンプに向けても

「自分の状態を考えながらしっかりやっていきたい」と冷静に語りながら、「しっかりローテに入って、ローテを守り切れるように」と開幕に向けて意気込みました。

(1月26日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)