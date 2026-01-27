『東京P.D.』問われる報道倫理…対立するそれぞれの正義【第2話あらすじ】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）の第3話が27日に放送されるのを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
■第3話あらすじ
今泉麟太郎（福士蒼汰）が黙々とデスクワークをこなし、広報課の仕事にも慣れてきた頃、事件を知らせる電話がかかってくる。
この事件は、20代女性・木崎七恵（えなこ）の失踪をきっかけに捜査が進展。街頭の防犯カメラや七恵のスマートフォンの位置情報などから、彼女が失踪直前まで会っていた男・川畑礼介（猪俣周杜）を被疑者と断定し逮捕に至った。七恵は山中に遺棄され、その周辺からは、その他４人の遺体も発見。川畑は自殺願望のある女性とＳＮＳで連絡を取り合っていたことも判明する。
被害者の中には未成年の女性もいたことから、捜査一課長の北川一（津田寛治）は、被害者の実名公表に難色を示したが、記者の取材も捜査進展の一助になると考える広報課の安藤直司（緒形直人）は、真っ向から反発。その後に開かれた捜査一課長レクでは、被疑者・川畑と、被害者５人の実名と住所が北川により読み上げられ――。
実名報道の是非は、報道各社が判断することになっている。ＹＢＸテレビでは、世間の動きを気にする社会部長が実名を伏せる意志を示したものの、記者・稲田裕司（金子ノブアキ）の訴えにより、どこよりも早く実名で報道。
一方、川畑は捜査一課の刑事・巨椋雅史（吉原光夫）に連れられ現場検証へ。そこで川畑は、被害者の殺害を否認。やったのは遺棄のみだと主張し…。
