【モデルプレス＝2026/01/27】タレントの天野ちよが、1月27日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいボディを披露している。

◆天野ちよ、美ボディ披露


1stDVD「ちよのこと」が、DMMの2025年・年間アイドルカテゴリで2位に輝くなど、トップを走るグラドル・天野。ラグジュアリーホテルを舞台に、Hカップの豊満な美しいボディと艶っぽい表情を堪能できるページとなっている。インタビューでは、画家とコラボしたアート作品の制作など、グラビアの新たな可能性を開く取り組みについて語っている。

◆表紙は桃月なしこ


今号の表紙は桃月なしこ。そのほか今号には、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美らが出演する。（modelpress編集部）

◆天野ちよ（あまの・ちよ）プロフィール


1994年9月2日生まれ、福岡県出身。T169・B92W61H85。レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。2026年1月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて、ファンクラブを開設する。

