人気急上昇中グラドル・天野ちよ、豊満美ボディ開放 艶っぽい表情で魅了
【モデルプレス＝2026/01/27】タレントの天野ちよが、1月27日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいボディを披露している。
【写真】31歳人気急上昇中グラドル、ランジェリーから美バスト披露
1stDVD「ちよのこと」が、DMMの2025年・年間アイドルカテゴリで2位に輝くなど、トップを走るグラドル・天野。ラグジュアリーホテルを舞台に、Hカップの豊満な美しいボディと艶っぽい表情を堪能できるページとなっている。インタビューでは、画家とコラボしたアート作品の制作など、グラビアの新たな可能性を開く取り組みについて語っている。
今号の表紙は桃月なしこ。そのほか今号には、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美らが出演する。（modelpress編集部）
1994年9月2日生まれ、福岡県出身。T169・B92W61H85。レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。2026年1月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて、ファンクラブを開設する。
◆天野ちよ、美ボディ披露
◆表紙は桃月なしこ
◆天野ちよ（あまの・ちよ）プロフィール
