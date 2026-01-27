永島優美（C）光文社／週刊FLASH 写真：中村和孝

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/27】元フジテレビアナウンサーの永島優美が、1月27日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。フリーキャスター転身後、初めて雑誌媒体に出演する。

【写真】34歳元フジアナ「似てる」従姉妹との2ショット

◆永島優美アナ「週刊FLASH」登場


2025年にフジテレビを退社し、フリーキャスターに転身した永島。今回は4ページに渡り爽やかな表情を見せた。インタビューでは、フリー転身の理由から現在の仕事のペース、さらには娘とのエピソードまでを語っている。

◆表紙は桃月なしこ


今号の表紙は桃月なしこ。そのほか誌面には、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりなが出演する。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】