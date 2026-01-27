永島優美アナ、フリー転身後初の雑誌登場「週刊FLASH」グラビアで爽やかな表情
【モデルプレス＝2026/01/27】元フジテレビアナウンサーの永島優美が、1月27日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。フリーキャスター転身後、初めて雑誌媒体に出演する。
【写真】34歳元フジアナ「似てる」従姉妹との2ショット
2025年にフジテレビを退社し、フリーキャスターに転身した永島。今回は4ページに渡り爽やかな表情を見せた。インタビューでは、フリー転身の理由から現在の仕事のペース、さらには娘とのエピソードまでを語っている。
今号の表紙は桃月なしこ。そのほか誌面には、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりなが出演する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元フジアナ「似てる」従姉妹との2ショット
◆永島優美アナ「週刊FLASH」登場
2025年にフジテレビを退社し、フリーキャスターに転身した永島。今回は4ページに渡り爽やかな表情を見せた。インタビューでは、フリー転身の理由から現在の仕事のペース、さらには娘とのエピソードまでを語っている。
◆表紙は桃月なしこ
今号の表紙は桃月なしこ。そのほか誌面には、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりなが出演する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】