「令和に官能小説作ってます」主演で話題の桃月なしこ、白ビキニから美バスト輝く「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2026/01/27】モデルで女優の桃月なしこが、1月27日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙＆巻頭ページに登場。美しいバストを披露している。
【写真】30歳元看護師モデル、美バスト開放
現在放送中の「令和に官能小説作ってます」で地上波連続ドラマ初主演を務めるなど、俳優としても活躍する桃月が登場。「高嶺の純白」と題された今回のグラビアでは、デビュー当時の初々しさと、数々の経験を積み重ねた現在の「大人の眼差し」が共鳴する、多彩な表現力が感じられる作品となっている。インタビューでは、主演作への想いや今後の俳優業への意欲について語っている。
そのほか今号には、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美らが出演する。（modelpress編集部）
◆桃月なしこ「週刊FLASH」表紙登場
◆永島優美・天野ちよらも登場
