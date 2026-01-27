生まれてすぐは真っ白だった子猫さんですが、大人になるにつれて少しずつ毛の色が変わっていったのだそう。動画は17.9万回以上も再生され、「シャムとら可愛いですよねうちの子もそうです」「瞳がブルーで凄くキレイ」とのコメントが集まっています。

【動画：赤ちゃん時代は『真っ白だった猫』→成長すると……別猫のような『驚きの大変身』】

生まれたときは真っ白だった子猫さん

TikTokアカウント「mayu☆」さまに登場したのは、全身真っ白の子猫さんたち。母猫のお腹の上で、安心しきった様子でぐっすりと眠っています。飼い主さんは、この頃はまだ子猫さんたちを白猫だと思っていたのだそう。

ところが真っ白な子猫さんたちは、成長するにつれて少しずつグレーや薄茶色の色が出てきたのだとか。どんな大人の猫さんに成長するのか、毎日色の変化を観察するのが楽しかったとのことです。

成長して大変身！

子猫さんたちは、耳やしっぽ、手足などのパーツが少しずつ色づいていったのだとか。当初の真っ白な姿とは大きく変化していったとのこと。子猫さんたちは、いったいどんな大人になるのでしょうか。

少しずつ成長するにつれ、瞳はブルーに変化したとのこと。白っぽい毛色に良く映えるきれいな色だったのだとか。おでこや両手両足には、少しずつ薄茶色っぽい縞模様が出てきたのだそう。

立派な大人に成長した猫たち

おでこの模様は、ぼんやりとしていたものが少しずつ濃くなっていったとのこと。子猫時代に真っ白だったとは思えない変貌ぶりだったのだとか。どちらの毛柄も可愛らしいですね。

大人の猫になるころには、顔周りにしっかりと虎模様が出て、まるで別猫のようになっていたのだそう。飼い主さんは、猫さんたちの毛の色の変化は素晴らしいなと思ったとのことでした。

子猫の毛の色の変化の記録は、TikTokで17.9万回以上も再生され、「このシリーズ、ほぼシャムトラ」「めっちゃ分かる。うちの猫もみみが黒でしっぽがシマシマだったのにいまは全身茶色気味のうっすら縞猫になった」「シャムとら可愛いですよねうちの子もそうです」「友達の家の猫、子猫時代白かったからミルクってつけたのにだんだんシャムっぽくなっちゃって、カフェオレちゃんに改名しようかなって呟いてた」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「mayu☆」さまには、飼い主さん宅で暮らす3匹の保護猫の姿を見ることができます。子猫時代から大人になるまでの成長過程を楽しめますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mayu☆」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

