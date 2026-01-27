子どもが喜びそうなやつキターーーッ！！！【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」が可愛いッッ♡

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に『クレヨンしんちゃん』が登場！ 箱まで特別仕様のデザインで、手に取った瞬間からワクワクが高まりそうです。おもちゃはそれぞれ遊び方も雰囲気も異なるラインナップ。どれが当たるかは開けてからのお楽しみ。週末の気分転換やごほうび時間にもぴったりなセットなので、ぜひチェックしてみて。

思わずときめく！ しんちゃんデザインのスペシャルBOX

今回の「ハッピーセット®」は、マッククルーの制服を着たしんちゃんが大きく描かれた限定BOXが魅力。店舗の世界観をそのまま持ち歩けるような可愛らしさで、受け取った瞬間ワクッとするデザインに仕上がっています。おもちゃとは別に、箱だけでも飾っておきたくなるほどの存在感！ 開封前から気分が上がりそうです。

遊び方いろいろ！ おもちゃはどれも可愛さ抜群◎

1月22日（木）までの第1弾で登場したおもちゃは「しんちゃんのアクションスライダー！」「レストランが変身！ カンタム・ロボ」「ハッピーセットからひょっこりしんちゃん」の3種。組み立てたり変形させたりして遊べます。1月30日（金）スタートの第3弾でも再度登場予定なので、逃した人も再チャレンジ可能です。

writer：内山友里