株式会社Ottocastは、純正カーナビの機能を拡張し、車内エンターテイメントを向上させる車載ガジェットの割引キャンペーンを、2026年1月31日までの期間限定で実施している。本キャンペーンは、日頃の通勤や週末のドライブ、長距離ツーリングなど、自動車での移動時間をより快適にしたいと考える自動車愛好者や、既存の純正ナビに物足りなさを感じているユーザーを主なターゲットとしている。有線接続のCarPlay（カープレイ）やAndroid Auto（アンドロイドオート）をワイヤレス化するアダプターから、後付け可能なディスプレイオーディオまで、多岐にわたる新製品や人気アクセサリーがお得な価格で提供される。

車内空間を快適にするOttocastデバイスの魅力

多くの自動車オーナーは、純正のカーナビゲーションシステムが提供する機能が、地図表示や基本的な音楽再生に限定されていると感じている。特に、子供の送迎時や渋滞中など、車内でYouTubeやNetflixといった動画コンテンツを視聴できれば、移動時間がより快適になるというニーズは高い。Ottocastは、このようなユーザーの要望に応える車載デバイスを展開している。同社の製品は、車両のUSBポートに接続するだけで、純正ナビゲゲーションシステムがまるで高性能タブレットのように進化するという特徴を持つ。今回の限定キャンペーンは、新しい年の始まりに合わせて、Amazonおよび楽天市場にて実施されており、車内環境のアップデートを検討する良い機会となるだろう。

目的別！Ottocast主力モデルの特長と見どころ

今回のキャンペーン対象は、ユーザーのライフスタイルや車両の仕様に合わせて選択できるよう、5つの主要モデルがラインナップされている。それぞれのモデルが持つ独自の機能と、どのようなユーザーに最適であるかを詳しく解説する。

Ottocast P3 Pro：全機能を求めるユーザーへ

Ottocast P3 Proは、同社のフラッグシップモデルとして位置づけられている。最新のUI（ユーザーインターフェース）である「OttoDrive 3.0」を搭載しており、スムーズな操作感を実現している点が特徴である。また、HDMI出力に対応しているため、前席の純正ナビでナビゲーションを表示しながら、後部座席に設置されたモニターで別の映像コンテンツを再生するといった使い方が可能である。これは、家族での長距離ツーリングや子供とのドライブにおいて、快適な車内空間を提供する。AI音声操作にも対応しており、より直感的な操作が可能となっている。

Ottocast ScreenAI：ディスプレイ非搭載車をスマート化

「そもそも車にナビ画面がない」というユーザーにとって、Ottocast ScreenAIは有効な選択肢となる。このデバイスは、ダッシュボードに設置するだけで、スマートなナビゲーション機能とエンターテイメント環境を後付けで実現するポータブルディスプレイオーディオである。地図アプリと動画アプリを同時に表示する画面分割機能も搭載されており、運転中でも必要な情報を確認しながら、同乗者がコンテンツを楽しむことが可能である。

Ottocast Mirror Touch：スマートフォン画面のミラーリングに特化

スマートフォンの画面をそのまま車のディスプレイに表示したいというシンプルなニーズを持つユーザーには、Ottocast Mirror Touchが適している。本製品は、スマートフォンの画面を車載ディスプレイにミラーリング（画面共有）する機能に特化しており、遅延が少ないため快適な使用感を実現している。さらに、車載ディスプレイ側からスマートフォンを操作できる「リモートコントロール」機能も搭載されており、利便性が高い。

MINI Pico：有線接続の煩わしさを解消

動画視聴機能までは必要ないが、毎回ケーブルを接続してCarPlayやAndroid Autoを利用する手間を省きたいというユーザーには、MINI Picoが推奨される。この製品は、有線接続のCarPlayやAndroid Autoをワイヤレス化する超小型アダプターである。一度設定を完了すれば、エンジン始動と同時に自動で接続されるため、ケーブルの抜き差しが不要となり、車内空間をすっきりと保つことができる。カスタムパーツとしても人気が高い。

OttoAibox E2：機能と価格のバランスを重視

動画視聴やアプリ利用といった多機能を求めつつも、価格を抑えたいというユーザーには、OttoAibox E2がバランスの取れた選択肢となる。日常のドライブにおいて、ナビゲーション、音楽、動画コンテンツを楽しむには十分な性能を備えており、初めてAI Box（純正システムにAndroid OSの機能を追加するデバイス）を導入するユーザーにも適している。高コスパなアクセサリーを求めるユーザーにとって注目すべきモデルである。

キャンペーン価格と購入方法

今回の限定セールでは、各モデルが特別価格で提供されている。購入はAmazonまたは楽天市場から可能である。

モデル名 通常価格（税込） 限定価格（税込） Amazon割引コード 楽天市場クーポン 対象 発売情報 Ottocast P3 Pro 54,799円 41,480円 AIBOXP3P https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SUlRRi03TjlCLVlMRUMtVUxNQg-&rt= 全機能を求めるユーザー 2026年1月31日まで Ottocast ScreenAI 43,888円 29,818円 OTTON95C https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UkpYTi1RVU5FLVBNRVItQ1FLRw-&rt= ディスプレイ非搭載車 2026年1月31日まで Ottocast Mirror Touch 22,999円 15,215円 OTTOCAST450 https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=T0ZIMS1NVzJGLTRIRFctQlhBWA-&rt= スマホミラーリング特化 2026年1月31日まで MINI Pico 9,999円 5,950円 MINIPICO https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WkVOTi1BUFZRLTZTTlgtRE00Tg-&rt= 有線CarPlay/Android Autoのワイヤレス化 2026年1月31日まで OttoAibox E2 36,398円 23,715円 AIBOXS55 https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Q0tJUy1SWFcwLUlOVlYtNThNMQ-&rt= 機能と価格のバランス重視 2026年1月31日まで

Amazonでの購入時には、商品をカートに入れた後、注文確認画面で上記の割引コードを入力することで限定価格が適用される。楽天市場では、各製品ページからクーポンを取得して適用する形式である。

安心のサポート体制とブランド信頼性

海外メーカーの製品に対しては、購入後のサポート体制に不安を感じるユーザーも少なくない。しかし、Ottocastは、ユーザーが安心して製品を試せるよう、充実したサポート体制を構築している。具体的には、1年間の品質保証、30日間の無理由返品・返金対応に加え、日本語でのカスタマーサポートも完備していると説明している。同社は15年以上にわたり車載技術の分野で実績を重ねてきたパイオニアであり、信頼性の高い製品開発とアフターサービスを提供している。自社工場での製造や国際フェアでの積極的な活動を通じて、グローバルブランドとしての地位を確立している。

まとめ：快適なカーライフへのアップデートを検討

Ottocastが実施する今回の限定キャンペーンは、2026年1月31日までである。純正カーナビの機能に不満を持つユーザーや、車内でのエンターテイメント体験を向上させたい自動車愛好者にとって、これらのデバイスは魅力的な選択肢となるだろう。特に、長距離のドライブやツーリング、日常の移動において、車内をより快適なプライベート空間に変えたいと考えるユーザーに適している。各製品の詳細情報や購入に関する最新情報は、Ottocastの公式サイトまたはAmazon、楽天市場の販売ページで確認できる。この機会に、自身のカーライフをアップデートすることを検討してみてはいかがだろうか。

リリース提供元：株式会社Ottocast