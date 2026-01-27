¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡ÙÂè4ÏÃ ¼¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¡È°ÂÆ²¡É¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢¡ÈÌçÁÒ¡É±óÆ£·û°ì¤«¤é¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ
¡¡¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ10¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ²ÐÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬27Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÄ¾ÅçæÆ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿°Û¿§¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¡ÈÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤ëºÛÈ½´±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÛÈ½½ê¿¦°÷¡¢¸¡»ö¡¢ÊÛ¸î»Îetc¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿¿¼Â¤òµá¤á¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿Ë¡Äî¤Î¹¶ËÉ¤È¡¢»þ¤Ë¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¡¢¡ÈÉáÄÌ¡É¤È¤Ï²¿¤«¡¢¡ÈÀµµÁ¡É¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¼ç±é¤Î¾¾»³¤Ï¡¢ASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤ÈADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É¡Ë¤òÆ±Î½¤Ë¤â±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÛÈ½´±¤Î¿¦Ì³¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÆÃÎãÈ½»öÊä¡¦°ÂÆ²À¶½Õ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡±¿Á÷²ñ¼Ò¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¸¶°ø¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¡£²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼¨¤¹¿·¾Úµò¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¿³Íý¤Ï¸¶¹ð¡¦»ÍµÜ¡Ê°ËÅìÁó¡Ë¤ËÍÍø¤ËÆ°¤¯¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÎÇØ¸å¤Ë¹ñ¤ÎÂ©¤¬¤«¤«¤Ã¤¿³°³ÔÃÄÂÎ¤Î±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¡¢ºÇ¹âºÛ»öÌ³Áí¶É¤«¤é¤â¡Ö°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¤Ê¡×¤È·Ù¹ð¤µ¤ì¤¿ÌçÁÒ¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù»Ø´ø¤ËÌÂ¤¤¤ò¸«¤»»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼É½¤ò¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤·¤Þ¤¤Â³¤±¤ë°ÂÆ²¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ10¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË22»þÊüÁ÷¡£
