『略奪奪婚』第4話 “千春”内田理央、“えみる”中村ゆりかの裏の顔を知るため“ある男”に接近
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京ほか／毎週火曜深夜24時30分）の第4話が27日深夜に放送される。
【写真】えみる（中村ゆりか）と対峙する司（伊藤健太郎）
本作は山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負けetc…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
■第4話あらすじ
自分をゆすってきたナオ（松本大輝）のスマホから、えみる（中村）が裸で男性に腕枕されている写真を見つけた千春（内田）。ナオの情報提供により、相手は人気ライバーの海斗（ISSEI）だと分かる。
一方、えみると母親の間に挟まれ我慢の限界がきた司（伊藤）は、事務員の梅田（川島鈴遥）との距離が近付きつつあった。「全てを奪ったあの女の裏の顔を知りたい」えみるのお気に入りが海斗だと知った千春は、海斗との接近を試みる。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』はテレビ東京ほかにて毎週火曜深夜24時30分放送
