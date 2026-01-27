『未来のムスコ』第3話 “未来”志田未来、“まーくん”探しに本腰を入れることに
志田未来が主演するドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）第3話が今夜放送。未来（志田）が“まーくん”探しに本腰を入れる。
【写真】ドラマ『未来のムスコ』第3話より
阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』を実写化する本作は、志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。
■第3話あらすじ
よしずみ保育園に入園して早々、驚くほどの早さで周囲に馴染んでいく颯太。「未来から来た」ことを口にしないかとヒヤヒヤしつつも、楽しそうな颯太の姿に、未来も思わず笑顔になる。そんな中、優太（小瀧望）から、颯太の入園準備品を用意してほしいと頼まれる未来。
お昼寝セットに着替え一式…想像以上の量に呆然としつつ、作れるものは自分で作ろうと、沙織（西野七瀬）の手を借りて準備を進めることに。準備の最中、未来は沙織に、「5年後、颯太を産んだ自分は、夢を諦めてしまったのだろうか」と、胸の内を明かす。そして、自分がどんな人生を辿り、颯太を産んだのかを知るため、“まーくん”探しに本腰を入れることを決意する。
頼みの綱は、颯太の記憶だけ。劇団の稽古場にバイト先、さらには近所のスーパーまで──颯太に“まーくんかもしれない人物”を次々と見せていく未来だが…。
火曜ドラマ『未来のムスコ』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
