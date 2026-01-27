なにわ男子・長尾謙杜、母親を演じた沢口靖子をエスコート！ 沢口「ほっぺが白くてプクプクッとしたところが似てる」
なにわ男子の長尾謙杜が26日、都内で開催された映画『木挽町のあだ討ち』完成披露舞台あいさつに出席。劇中で母親を演じた沢口をエスコートして登場し、会場を沸かせた。
【写真】完成披露舞台あいさつで笑顔を見せる長尾謙杜
永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。あだ討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を柄本佑、芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を渡辺謙、あだ討ちを遂げた若者・菊之助を長尾が演じる。
イベントには長尾、沢口のほか、柄本、渡辺、さらに北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、イモトアヤコ、源孝志監督の総勢12名が出席した。
他キャスト陣とともにステージ上の階段に登場した長尾は、階段を降りながら菊之助の母・伊納たえ役の沢口の手を取りエスコート。歓声が上がる中、長尾は「今日を無事に迎えられて本当にうれしく思います。こういった豪華な皆さんと監督とご一緒させていただいて本当に光栄に思います。今でもすごいプレッシャーを感じながら、公開を楽しみにしています」とあいさつし、沢口は「こんなに可愛い息子ができました。親子に見えるねって言われて、とても喜んでいます。ほっぺが白くてプクプクッとしたところが似てるなと自分では思っています」と会場を和ませた。
本作のセットの話題では、渡辺が「残念ながら、スケールで言うと『国宝』の方がすごかった」と冗談交じりに言いながらも、「ただ言っておきたいのは、これは江戸時代なんです。江戸時代の歌舞伎って本当にこうだったよなというイメージの劇場を作っていただきました」と説明。「全部きちんと飾って作っていただいたんですね。だから本当に僕たちはここで生活をして、小屋を運営して、芝居をやっているんだというイメージがすぐ体の中に入ってくる、そういうセットでした」と続けた。
また、柄本は瀬戸との共演シーンを振り返り「面と向かって言うのもあれなんですけど、僕はもともと瀬戸さんのファンで。作品見させてもらってたりとか、前から実はファンです」と告白。そして「だから今回、ご一緒させていただいた時に、結構濃密に、最初からシーンに入っていったんですけど、僕は勝手に瀬戸さんとの相性の良さを感じていました」と語ると、瀬戸は「僕も感じてました」とうなずいた。
さらに「今年、絶対に成し遂げたい目標は？」という質問には、柄本が「僕、小学校の卒業文集にも書いたんです。将来の夢、映画監督って。なので、今年と言わず早いうちに長編の映画を。自主映画は撮らせてもらったりしたんですけど、なんとか成し遂げたいなと思っております」と回答。長尾は「以前、取材の時に、柄本さん、渡辺さん、北村さんに若いうちから始めるなら何がいいですか、とお聞きした時に、3人とも乗馬とおっしゃっていた」とした上で、「乗馬をやったことはあるんですけど、定期的に通うことができていないので、僕、午年で今年、年男なので、今年から定期的に乗馬に通えるようになりたいなと思います」と回答した。
映画『木挽町のあだ討ち』は、2月27日より全国公開。
【写真】完成披露舞台あいさつで笑顔を見せる長尾謙杜
永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。あだ討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を柄本佑、芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を渡辺謙、あだ討ちを遂げた若者・菊之助を長尾が演じる。
他キャスト陣とともにステージ上の階段に登場した長尾は、階段を降りながら菊之助の母・伊納たえ役の沢口の手を取りエスコート。歓声が上がる中、長尾は「今日を無事に迎えられて本当にうれしく思います。こういった豪華な皆さんと監督とご一緒させていただいて本当に光栄に思います。今でもすごいプレッシャーを感じながら、公開を楽しみにしています」とあいさつし、沢口は「こんなに可愛い息子ができました。親子に見えるねって言われて、とても喜んでいます。ほっぺが白くてプクプクッとしたところが似てるなと自分では思っています」と会場を和ませた。
本作のセットの話題では、渡辺が「残念ながら、スケールで言うと『国宝』の方がすごかった」と冗談交じりに言いながらも、「ただ言っておきたいのは、これは江戸時代なんです。江戸時代の歌舞伎って本当にこうだったよなというイメージの劇場を作っていただきました」と説明。「全部きちんと飾って作っていただいたんですね。だから本当に僕たちはここで生活をして、小屋を運営して、芝居をやっているんだというイメージがすぐ体の中に入ってくる、そういうセットでした」と続けた。
また、柄本は瀬戸との共演シーンを振り返り「面と向かって言うのもあれなんですけど、僕はもともと瀬戸さんのファンで。作品見させてもらってたりとか、前から実はファンです」と告白。そして「だから今回、ご一緒させていただいた時に、結構濃密に、最初からシーンに入っていったんですけど、僕は勝手に瀬戸さんとの相性の良さを感じていました」と語ると、瀬戸は「僕も感じてました」とうなずいた。
さらに「今年、絶対に成し遂げたい目標は？」という質問には、柄本が「僕、小学校の卒業文集にも書いたんです。将来の夢、映画監督って。なので、今年と言わず早いうちに長編の映画を。自主映画は撮らせてもらったりしたんですけど、なんとか成し遂げたいなと思っております」と回答。長尾は「以前、取材の時に、柄本さん、渡辺さん、北村さんに若いうちから始めるなら何がいいですか、とお聞きした時に、3人とも乗馬とおっしゃっていた」とした上で、「乗馬をやったことはあるんですけど、定期的に通うことができていないので、僕、午年で今年、年男なので、今年から定期的に乗馬に通えるようになりたいなと思います」と回答した。
映画『木挽町のあだ討ち』は、2月27日より全国公開。