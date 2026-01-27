¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡ÙÂè3ÏÃ ·¡¤êÊÖ¤·¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤òÁ°¤ËÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¸±°¤Ê¶õµ¤
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬27Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï²£´ØÂç¤ÎÂè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¡£Èà¤È¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½éÎø¤Î½÷À¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤ò°æ¾å¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£Èà½÷¤ÏÁÜºº¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÈôÆà½ß°ì¤ò´Þ¤á¡¢Æ±µéÀ¸4¿ÍÁ´°÷¤Ø¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡23Ç¯Á°¤Ë¿ÍÃÎ¤ì¤º»ý¤Áµî¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÉõ°õ¤·¤¿½Þ¿¦·Ù»¡´±¡¦À¶¸¶ÏÂÍº¡ÊµÝºïÃÒµ×¡Ë¤Î·ý½Æ¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î·ý½Æ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Ä¹»¦¿Í»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ·ý½Æ¤òËä¤á¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î¸°¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë½ß°ì¤È¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤éÆ±µéÀ¸4¿Í¤Î¤ß¤Î¤Ï¤º¡£
¡¡¤è¤«¤é¤Ìµ¿Ç°¤ÈÃç´Ö¤ò¿®¤¸¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¦Ãæ¡¢½ß°ì¤ÏÈà¤é¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê·ý½Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£½ß°ì¤Ëµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¸±°¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ëüµ¨»Ò¤Ï¸µÉ×¤Ç¤â¤¢¤ë·½²ð¤«¤éÀâÆÀ¤µ¤ì¡¢·Ù»¡½ð¤Ø¡£»ö·ïÁ°Æü¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òË¬¤ì¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±³¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï²£´ØÂç¤ÎÂè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¡£Èà¤È¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½éÎø¤Î½÷À¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤ò°æ¾å¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£Èà½÷¤ÏÁÜºº¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÈôÆà½ß°ì¤ò´Þ¤á¡¢Æ±µéÀ¸4¿ÍÁ´°÷¤Ø¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡23Ç¯Á°¤Ë¿ÍÃÎ¤ì¤º»ý¤Áµî¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÉõ°õ¤·¤¿½Þ¿¦·Ù»¡´±¡¦À¶¸¶ÏÂÍº¡ÊµÝºïÃÒµ×¡Ë¤Î·ý½Æ¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î·ý½Æ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Ä¹»¦¿Í»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ·ý½Æ¤òËä¤á¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î¸°¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë½ß°ì¤È¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤éÆ±µéÀ¸4¿Í¤Î¤ß¤Î¤Ï¤º¡£
¡¡¤è¤«¤é¤Ìµ¿Ç°¤ÈÃç´Ö¤ò¿®¤¸¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¦Ãæ¡¢½ß°ì¤ÏÈà¤é¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê·ý½Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£½ß°ì¤Ëµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¸±°¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ëüµ¨»Ò¤Ï¸µÉ×¤Ç¤â¤¢¤ë·½²ð¤«¤éÀâÆÀ¤µ¤ì¡¢·Ù»¡½ð¤Ø¡£»ö·ïÁ°Æü¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òË¬¤ì¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±³¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£