快進撃続くHカップ・天野ちよ、ラグジュアリーホテルで豊満ボディを大胆に
1stDVD『ちよのこと』が大ヒットするなど、トップを走るグラドル・天野ちよが、27日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】こりゃたまらん！Hカップの豊満ボディを見せた天野ちよ
ラグジュアリーホテルを舞台に、Hカップの豊満なボディと艶っぽい表情を堪能できるページとなっている。インタビューでは、画家とコラボしたアート作品の制作など、グラビアの新たな可能性を開く取り組みについて語っている。
桃月なしこ、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒（ミスFLASH2026）、あまつまりな、永島優美らが登場する。
