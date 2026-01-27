『オモウマい店』食堂の2代目店主、一緒に切り盛りする息子と不和…「1年ぐらい口を聞いていない」
きょう27日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)には、「俺もウマい！完全俺ジナル店主」が登場する。
【オモウマ写真】ボリュームたっぷり！麺約1キロのナポリタン（1000円）
山形・天童市で見つけたオモウマい食堂。メインは、山形県内で育てられた庄内三元豚を使ったとんかつで、厚みのある170グラムの庄内三元豚と、しゃもじ5.5回分のボリューミーな新米、そしてお皿いっぱいのキャベツが付いた“とんかつ定食”（1200円）が人気。また、ソースの代わりにバター入りチーズソースをかけた“チーズとんかつ定食”（1450円）にもファンが多い。全定食＋50円でごはんが中盛りに、＋100円でごはんが大盛りに変更可能となっている。
「世界一の唐揚げ」と客が絶賛する唐揚げもセットになった“とんかつ唐揚げ定食”（1450円）や、大食漢の客には、“ジャンボとんかつ定食”もオススメ。ジャンボとんかつ用ロース肉約320グラムに加え、ご飯も中盛りに、キャベツも倍以上になっているが、値段は1700円とお得。ほかにも約40種のスパイスを使った“カツカレー”（980円）や、ロース肉320グラムを使った“豚てき定食”（1750円）、麺約1キロの“ナポリタン”（1000円）などがある。
店は2代目となる店主と店主の母親、そして店主の息子夫婦で切り盛り。気配り上手で接客も得意な店主は、「自分大好きだから俺」と、自身の似顔絵入りのステッカー、うちわを店のノベルティにしている。息子よりも年下の取材スタッフに対してもフレンドリーで、「俺はマブだと思ってるから」と友達のように接する。一方で、「嫌な仕事は自分でやる」と、トイレ掃除やソースボトルの掃除を毎日こなす。
だが、一緒に働いている息子とはどこか距離がある様子…。息子の妻に聞いてみると、営業中の些細な喧嘩から「１年ぐらい口を聞いていない」という。その理由や両者の言い分を聞いて回る取材スタッフ。その中で、何度も紆余曲折を経てきた店主の濃厚な人生に触れる。
【出演】
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：戸次重幸、アインシュタイン（稲田直樹、河井ゆずる）、角田夏実
【オモウマ写真】ボリュームたっぷり！麺約1キロのナポリタン（1000円）
山形・天童市で見つけたオモウマい食堂。メインは、山形県内で育てられた庄内三元豚を使ったとんかつで、厚みのある170グラムの庄内三元豚と、しゃもじ5.5回分のボリューミーな新米、そしてお皿いっぱいのキャベツが付いた“とんかつ定食”（1200円）が人気。また、ソースの代わりにバター入りチーズソースをかけた“チーズとんかつ定食”（1450円）にもファンが多い。全定食＋50円でごはんが中盛りに、＋100円でごはんが大盛りに変更可能となっている。
店は2代目となる店主と店主の母親、そして店主の息子夫婦で切り盛り。気配り上手で接客も得意な店主は、「自分大好きだから俺」と、自身の似顔絵入りのステッカー、うちわを店のノベルティにしている。息子よりも年下の取材スタッフに対してもフレンドリーで、「俺はマブだと思ってるから」と友達のように接する。一方で、「嫌な仕事は自分でやる」と、トイレ掃除やソースボトルの掃除を毎日こなす。
だが、一緒に働いている息子とはどこか距離がある様子…。息子の妻に聞いてみると、営業中の些細な喧嘩から「１年ぐらい口を聞いていない」という。その理由や両者の言い分を聞いて回る取材スタッフ。その中で、何度も紆余曲折を経てきた店主の濃厚な人生に触れる。
【出演】
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：戸次重幸、アインシュタイン（稲田直樹、河井ゆずる）、角田夏実